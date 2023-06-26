呼應賴清德　陳建仁談服貿：不把所有雞蛋都同個籃子

▲行政院長陳建仁接受媒體聯訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

重啟服貿議題成為總統選戰論辯焦點，藍白總統參選人侯友宜、柯文哲表態支持，民進黨參選人賴清德則反對走回一中老路。對此，行政院長陳建仁26日說，台灣需要更多跨國合作，而不是把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡面。

陳建仁今天上午出席全國反毒有功人士、團體頒獎典禮前接受媒體聯訪說，兩岸有序而健康的交流，一向是政府的政策，在上一次有數十萬的國人跟年輕人站出來反對黑箱的服貿，已經很明顯表示出大家對於服貿協議的一些看法。

陳建仁表示，在這幾年來，台灣不斷在經濟上有蓬勃發展，也在國際上都能夠有亮眼成績，這也告訴社會：在國際合作上，台灣需要更多的跨國合作，而不是把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡面。

陳建仁指出，很重要的，最近由於中美的貿易戰，再加上國際現勢的動盪，大家都可以看得到，很多國家開始在跟中國談合作的時候，都開始討論「去風險化」這樣一個目標，所以大家也都希望能夠朝著這個目標，讓台灣跟全世界各個理念相同的國家，都有很好的合作，所以跟中國的合作，也希望能夠朝著有序健康的方向來進行，但是也不希望把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡。

此外，針對媒體關切，前總統馬英九邀請陸生來台，教育部卻要學校限期提出維安計畫，被質疑是技術性卡關一事，陳建仁說，兩岸在疫後健康有序的交流是必要的，特別對於年輕人的互相交流，都是樂觀其成，也希望能夠朝向正向的方式來進行。

陳建仁表示，呼籲相關單位、邀請單位，能夠在活動的規劃上都強調這一個自由、民主的認識，以及對於台灣的認識，並且減少作為中國統戰的工具。

至於香港人移民來台人數驟減，有港人表示申請被刁難，陳建仁回應，挺香港且歡迎香港的人才跟資金來到台灣，大家一起努力、謀求發展，一向是政府的目標，對於相關申請作業的程序，還有審查的規定，會請相關的單位再來不斷的改進，讓工作能夠進行地更順暢。