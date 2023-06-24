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菜市場1元冰棒「結帳變10元」！他當場報警　老闆：這是試吃價

▲▼店家招牌寫「每枝1元」，結帳價格瞬間漲10倍。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲「1元冰棒」過去就曾在各大市場現蹤。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者柯沛辰／綜合報導

北市有民眾近日到東湖市場，看到一家攤販寫著「一枝冰只要1元，歡迎試吃」，一連買了好幾枝，沒想到結帳時變成1枝10元，當場氣得報警。老闆表示，1枝1元是「試吃價」，實際上一枝是10元。不過，消保官指出，店家廣告標示不實，已構成詐欺罪。

根據《東森新聞》報導，附近攤商表示，冰棒攤販玩文字遊戲，老闆看起來又很兇，所以很多婆婆媽媽都會認賠，但也有些客人拿了20、30枝，結帳時才發現要200、300元，當場與店家爭執，甚至打電話報警，這些都時有所聞。

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事實上，這家冰棒攤沒有固定的擺攤地點，過去在基隆安樂市場、雲林斗南市場都曾出現過。更扯的是，同樣的布條掛了9年，一直寫著「30週年，歡迎試吃」，且類似冰棒宰客的例子，最早能追溯到2007年。過去，攤販老闆受訪就曾說，1元冰棒只是試吃噱頭，「否則1塊錢的冰棒，連水溝水都做不出來，你敢吃嗎？」

另外，插畫家謝立聖2018年也曾遇到同樣的冰棒攤，一次拿了30枝，不料被指定要到後方簾子遮蓋的小房間結帳，沒想到一進去，立刻有一個雙手割線的刺青大叔高喊「30枝總共300，包起來！」

當下謝立聖對價格提出質疑，沒想到對方直接把冰棒塞到他手中，還說「你覺得一枝冰棒可能1元嗎？用頭腦想都知道成本都不夠了，包起來了共300，謝謝！」

消保官指出，業者應充分揭露產地、價格、計價單位等消費資訊，「不得有誤導、隱匿或欺罔之行為」，經勸導不聽可開罰。如今又傳出冰棒宰客，消保官強調，廣告標示不實，涉及詐欺罪，若脅迫購買，可能涉犯強制罪。

▲1元冰棒2010年就出現在基隆。（圖／翻攝基隆大小事臉書）

▲1元冰棒結帳變10元…她買40枝傻眼「通通不要了」。（圖／翻攝基隆大小事臉書）

 

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