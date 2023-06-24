快訊／竹北氣爆！15宅起火、12宅瓦斯外洩　119專線被打爆

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北中正東路一棟大樓發生瓦斯氣爆意外，消防局勤務中心正進行搶救中，目前也陸續接獲民宅瓦斯漏氣通報，由於通報民宅範圍很大，119專線幾乎呈現佔線中，民眾甚至轉求里長協助通報，目前尚未傳出傷亡，詳情形況仍在了解中。

▲新竹縣竹北中正東路一處民宅早上發生氣爆，之後陸續有15間民宅通報火警、12間民宅通報瓦斯外洩。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



消防局表示，08:14陸續受理竹北市多件瓦斯漏氣及火警案件，本局派遣縣內各單位前往搶救。目前受理瓦斯漏氣案件15件及住宅火警12件，其中竹北市中正東路215號火警案件有氣爆情形，9至11樓有冒煙情形，現場回報9樓有人員受困，4名消防人員已上樓逐層搜索救出5人，目前無人員受傷，已通報火調人員前往及新竹瓦斯公司。

消防局接獲通報瓦斯外洩範圍：

1、新竹縣竹北市台元街41號x樓(站前威力)(瓦斯漏氣)

2、新竹縣竹北市三民路490號x樓(瓦斯味)

3、新竹縣竹北市和平街172號 (瓦斯漏氣)

4、新竹縣竹北市文化街140號x樓

5、新竹縣竹北市光明二街81巷43號(瓦斯外洩)

6、新竹縣竹北市建國街62號x樓 (瓦斯漏氣)-竹北分局轉

7、新竹縣竹北市建國街62號x樓 (瓦斯漏氣)-竹北分局轉

8、新竹縣竹北市仁義路180巷

9、新竹縣竹北市仁愛街53號(瓦斯味)

10、新竹縣竹北市博愛街223號(瓦斯漏氣)

11、新竹縣竹北市中山路501巷5弄33號

火災-一般(集合)住宅:

12、新竹縣竹北市仁和街31號x樓-火警 xF冒煙 已熄滅

13、新竹縣竹北市中正東路215號 31 11 12 61

14、新竹縣竹北市博愛街275巷8弄1號

▲▼消防人員進入建築逐層搜索，於9樓救出受困5人，前尚未傳出有傷亡。





