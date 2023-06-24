　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆摳男記者手心15秒　藍委身分曝光！被控吃案國民黨回應了

▲國民黨中央黨部將搬離八德路，新址選定台北杭州南路與智庫共用。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨遭控吃性騷案。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

政壇性騷案持續延燒，國民黨21日公布性騷擾申訴處理情形，稱其中一例男男性騷案雙方都同意到此為止簽結。不過受害者的學長、「黑心律師」楊律師昨（23）日發文指控，「真的是超完美吃案，進可攻退可守」。國民黨也回應，「調查過程都與當事人兩造保持聯繫」。

楊律師表示，他的學弟指控今年3月遭國民黨立委鄭正鈐性騷，當晚數名記者與委員在KTV餐敘，他因為隔天要考駕照便提前離席，與鄭正鈐握手道別時，被對方「用手指持續摳手掌心」，持續10至15秒。

楊律師提到，因為學弟是法律系畢業，決定走正規程序向國民黨提起性騷擾申訴，被訪談後，學弟收到一份「事件說明」，並被要求簽名，但他看見內容有段「雙方…也都認為，本案可以告一段落」文字怪怪的，所以學弟要求改成「雙方…也都認為，本案在國民黨調查的部分，到此可以告一段落」，國民黨的人也答應修改，所以學弟還沒簽名。

▲▼鄭正鈐17日出席國民黨中常會，並於會前受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲涉事立委鄭正鈐。（資料圖／記者蘇晏男攝）

楊律師表示，天真的學弟就以為未來會先收到「修正版的事件說明」，然後再收到「國民黨的調查報告及懲處結果」但接下來什麼都沒有，直到6月21日才在某個新聞看到一句話「涉及男男性騷案的未曝光立委所涉案件，雙方同意到此為止」，原來國民黨用「新聞稿」的方式「簽結」了。

楊律師認為，國民黨是「超完美吃案，進可攻退可守」，「我們法律人真的玩不過搞政治的人，我們認輸了，所以原本只想走法律程序申訴的學弟，在實質上無法律程序而被吃案後，同意我寫這篇文章，公開這一切」。

根據《中時新聞網》報導，國民黨表示，接獲此申訴案件後，國民黨立即詢問雙方當事人，雙方的說法有顯著落差。在此情況下，本黨將雙方說法紀錄存查，並告誡該立委對於不管男性或女性的互動都勿讓對方有被騷擾的感受，強調調查過程都與雙方保持聯繫，絕無吃案。

國民黨指出，若申訴人有新事證或證人有助還原當時現場，本黨必再啟調查程序，也支持當事人向警察、司法機關申訴，由司法來調查確定當時的真相，維護當事人權益。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
控《人選之人》黃健瑋「趁機性交」反被酸　女演員自殺獲救
北部某高中「病毒畢旅」至少145人染疫　家長怒轟要求停課
曾國城「用腿磨蹭」性騷舊事被翻出！　女導演2年後再吐心聲
愛莉莎莎蹭Metoo被炎上！　凌晨道歉：以為是爆料大會
一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保
泰坦號內爆5死慘劇　生前無視「警告信件」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭爆摳男記者手心15秒　藍委身分曝光！被控吃案國民黨回應了

侯友宜酸「選前想起礦工之子」　賴清德辦公室反擊

館長《狗官》MV嗆政府！剛發秒衝3.4萬觀看　號召7／16上凱道

快訊／國民黨爆吃案！記者遭立委性騷申訴未果　藍卻發新聞稿稱結案

李四川怒槓民眾黨議員　侯友宜私下打電話力挺

洪秀柱籲勿「換侯」！　侯友宜「絕不放棄」：沒有贏不了的比賽

快訊／洪秀柱發聲籲國民黨勿「換侯」　「再互鬥就準備集體滅頂」

快訊／侯友宜不忍了！　明早競辦舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

龍潭陂塘龍舟賽睽違3年登場　張善政、侯友宜為選手加油

桃園動起來！侯友宜狂跑10行程　邱奕勝強助攻邀藍小雞力挺

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

媽見床上有大便質問2汪！　凶手柴開飛機耳心虛瞇眼

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

戲精鸚鵡哭腔頻喊「好痛」　啜泣+無辜臉...網笑：影后

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

遭爆摳男記者手心15秒　藍委身分曝光！被控吃案國民黨回應了

侯友宜酸「選前想起礦工之子」　賴清德辦公室反擊

館長《狗官》MV嗆政府！剛發秒衝3.4萬觀看　號召7／16上凱道

快訊／國民黨爆吃案！記者遭立委性騷申訴未果　藍卻發新聞稿稱結案

李四川怒槓民眾黨議員　侯友宜私下打電話力挺

洪秀柱籲勿「換侯」！　侯友宜「絕不放棄」：沒有贏不了的比賽

快訊／洪秀柱發聲籲國民黨勿「換侯」　「再互鬥就準備集體滅頂」

快訊／侯友宜不忍了！　明早競辦舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

龍潭陂塘龍舟賽睽違3年登場　張善政、侯友宜為選手加油

桃園動起來！侯友宜狂跑10行程　邱奕勝強助攻邀藍小雞力挺

最慷慨富豪巴菲特捐了1.5兆台幣　全球首富馬斯克被封「最吝嗇」

「超巨型機車待轉區」地點曝光　萬人朝聖！當地人揭原因

瓦格納籲俄軍領導階層下台　稱是要求正義而非政變

控《人選之人》黃健瑋「趁機性交」反被酸　女演員自殺獲救

曾國城「用腿磨蹭」性騷舊事被翻出！　女導演2年後再吐心聲

混合肌必學無粉底「白開水底妝」畫法　輕透感濾鏡更顯嫩

遭爆摳男記者手心15秒　藍委身分曝光！被控吃案國民黨回應了

長榮貨櫃化在丸紅支持下過關　林省三澄清長榮與丸紅間不實傳聞

衛理女中189名師生「38萬零用金」被搜刮　賊竟2度夜闖遭逮

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

館長《狗官》MV！剛發秒衝3.4萬觀看

快訊／國民黨爆吃案！記者遭立委性騷申訴未果　藍卻發新聞稿稱結案

侯友宜酸「選前想起礦工之子」　賴清德辦公室反擊

賴清德補助私大被頂大生酸爆　作家開戰了

快訊／洪秀柱發聲　籲國民黨勿「換侯」

開砲了！侯友宜轟柯文哲說話顛倒　「兩岸政策變來變去、轉來轉去」

快訊／侯友宜不忍了！　明早競辦舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

李四川怒槓民眾黨議員　侯友宜私下打電話力挺

洪秀柱籲勿「換侯」！　侯友宜「絕不放棄」：沒有贏不了的比賽

男記者控藍委摳手心15秒被吃案　國民黨回應了

桃園動起來！侯友宜狂跑10行程　邱奕勝強助攻邀藍小雞力挺

幕後／藍委凍未條！批陳玉珍不懂團體戰　要黨中央、金門黨部介入處理

賴團隊遭認證散播假訊息　侯辦：道歉退選

賴清德稱「礦工之子」拋學費補助　侯友宜大酸：今天才熊熊想到？

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

快訊／大小S「正式提告葛斯齊」！

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

男撿手機送派出所竟挨告！警方回應了

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

3台男「越南運毒480公斤」被判死刑

被耀樂控偷拍外流！炎亞綸：畢竟沒有我的臉

妻懷孕性騷受害者要求脫衣視訊！金鐘攝影道歉「王小棣留言加油被炎上」

金馬導演爆性侵！女演員也受害

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

英女星「懷5個月身孕」遇車禍身亡

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面