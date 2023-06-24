遭爆摳男記者手心15秒　藍委身分曝光！被控吃案國民黨回應了

▲國民黨遭控吃性騷案。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

政壇性騷案持續延燒，國民黨21日公布性騷擾申訴處理情形，稱其中一例男男性騷案雙方都同意到此為止簽結。不過受害者的學長、「黑心律師」楊律師昨（23）日發文指控，「真的是超完美吃案，進可攻退可守」。國民黨也回應，「調查過程都與當事人兩造保持聯繫」。

楊律師表示，他的學弟指控今年3月遭國民黨立委鄭正鈐性騷，當晚數名記者與委員在KTV餐敘，他因為隔天要考駕照便提前離席，與鄭正鈐握手道別時，被對方「用手指持續摳手掌心」，持續10至15秒。

楊律師提到，因為學弟是法律系畢業，決定走正規程序向國民黨提起性騷擾申訴，被訪談後，學弟收到一份「事件說明」，並被要求簽名，但他看見內容有段「雙方…也都認為，本案可以告一段落」文字怪怪的，所以學弟要求改成「雙方…也都認為，本案在國民黨調查的部分，到此可以告一段落」，國民黨的人也答應修改，所以學弟還沒簽名。

▲涉事立委鄭正鈐。（資料圖／記者蘇晏男攝）



楊律師表示，天真的學弟就以為未來會先收到「修正版的事件說明」，然後再收到「國民黨的調查報告及懲處結果」但接下來什麼都沒有，直到6月21日才在某個新聞看到一句話「涉及男男性騷案的未曝光立委所涉案件，雙方同意到此為止」，原來國民黨用「新聞稿」的方式「簽結」了。

楊律師認為，國民黨是「超完美吃案，進可攻退可守」，「我們法律人真的玩不過搞政治的人，我們認輸了，所以原本只想走法律程序申訴的學弟，在實質上無法律程序而被吃案後，同意我寫這篇文章，公開這一切」。

根據《中時新聞網》報導，國民黨表示，接獲此申訴案件後，國民黨立即詢問雙方當事人，雙方的說法有顯著落差。在此情況下，本黨將雙方說法紀錄存查，並告誡該立委對於不管男性或女性的互動都勿讓對方有被騷擾的感受，強調調查過程都與雙方保持聯繫，絕無吃案。

國民黨指出，若申訴人有新事證或證人有助還原當時現場，本黨必再啟調查程序，也支持當事人向警察、司法機關申訴，由司法來調查確定當時的真相，維護當事人權益。