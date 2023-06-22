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端午節傳愛！彰化縣香田國小師生包粽做公益　贈送弱勢長者

▲▼彰化縣香田國小師生包粽做公益，並向社區志工學包粽子。（圖／教育部提供）

▲彰化縣香田國小師生包粽做公益，再送給社區弱勢長者。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

今（22日）是端午節，除了左鄰右舍粽香味四溢，更是家人好友相聚時刻，而今年彰化縣二林鎮香田國民小學的端午節很不一樣，學校結合長期推動食農教育，帶領一群四到六年級學生，認識端午由來與習俗，由於每年都會邀請華山基金會在校園舉辦敬老講座與體驗，今年校方特別安排學生自己動手包粽子，連同手寫祝福小卡片致送給社區弱勢長者，希望讓長輩們感受滿滿歡喜。

教育部指出，早在端午節前，香田國小這群小朋友，就開始跟著家長、老師與志工忙進忙出，親手刷洗粽葉、洗竹竿並布置場地等，等待一切就緒，就是學習如何將粽葉摺出漂亮的形狀、填料，並綁出一顆又一顆結實飽滿的粽子。

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教育部表示，現場每個參與的小朋友，都認真專注地接受志工指導，在彼此同心協力下，總計綁了200多顆粽子，成果滿滿，其中一名六年級學生就分享，能在畢業前夕幫助他人，別具意義，也有小朋友提到，能跟阿嬤學綁粽子很有成就，不管大人或小孩都很開心。

香田國小主任賴宜鈴表示，學校辦理這次活動，目的是為了讓小朋友，學習以自己能力為社會盡一份心力，為弱勢的人做一些事，而在場不少人其實不會包粽子，但可透過這個機會，多跟社區長輩互動。

教育部表示，學生在這樣一個具備社會服務、傳承傳統的體驗中，看到共享的愛心、不同親子世代共同作業的樂趣，還有準備過程，孩子們組織、溝通能力的訓練，這些無形的收穫都是課堂知識無法替代，也是教育現場持續推動「自發、互動、共好」的實踐。

▲▼彰化縣香田國小師生包粽做公益，並向社區志工學包粽子。（圖／教育部提供）

▲▼彰化縣香田國小師生包粽做公益，圖為學生向社區志工學包粽子。（圖／教育部提供）

▲▼彰化縣香田國小師生包粽做公益，並向社區志工學包粽子。（圖／教育部提供）

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