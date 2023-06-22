嘉義縣龍舟競賽東石漁人碼頭登場　34隊報名角逐總獎金50萬元

▲▼ 嘉義東石划龍舟競賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第37屆龍舟競賽在東石漁人碼頭熱鬧登場，龍舟賽因疫情停辦三年，今年復賽吸引眾多人潮到場觀賽，本屆共有34隊報名參賽，總獎金高達50萬元。

競賽由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、翁重鈞、副議長陳怡岳、東石鄉長林俊雄等人主持開幕，許多議員也來到現場參賽。主辦邀請各式小吃攤位進駐，如蚵仔煎、蚵仔包、烤蚵、文蛤湯，東石先天宮還提供近萬份蚵仔粥，讓鄉親欣賞龍舟賽之餘能大啖東石在地美食，十分過癮!

龍舟賽今年邁入第37屆，共有34隊報名，社會男子組11隊、社會男女混合組18隊，國中男子組3隊、表演組2隊。首場競賽派出嘉義縣政府隊和嘉義縣議會隊，兩隊速度平分秋色不分上下，最終由陳怡岳擔任奪旗手順利摘下旗幟贏得比賽，讓活動氣氛HIGH到最高點。

今年報名隊伍組成多元，包含來自永慶高中多元選修課程學生、嘉義大學動物學系學生、民雄、東榮、梅山三所國中男生隊；社會男女混合组有嘉義青年商會、陸軍機步及測考中心國軍弟兄、華山基金會工作人員、雲嘉區單車及健美愛好者、蔡易餘立委服務團隊以及民間各企業熱血青年，都在今日展現訓練成果。

縣長翁章梁表示，龍舟賽因疫情停辦三年，縣政府利用這三年將東石漁人碼頭環境大翻新，「大船入港」中央觀景台也在今年落成。希望透過龍舟賽能讓更多人看見東石之美，端午連假期間一定要來東石走走，品嘗最道地的蚵仔，欣賞美麗的夕陽海景。