快訊／NONO被控性侵2女　艋舺雞排急發聲：與本公司無關

▲NONO被爆性侵多女 。（圖／翻攝自NONO）

記者張鈜閔／綜合報導

NONO被爆性侵多女！網紅小紅老師今（21日）開記者會公開指控藝人Nono是性騷擾慣犯，並提供了多位受害者私訊截圖，經過粗估計算受害者多達近20人，甚至還有人稱遭性侵。

NONO曾投資的「艋舺雞排」今發最新聲明，澄清2019年早已與NONO終止合作代言關係，「懇請網友及粉絲，勿留言或私訊，而因此波及本公司，若造成本公司商譽損失，本公司將追究責任。」

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NONO遭到指控稍早首度發聲：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NONO。」

NONO於2015年投資「艋舺雞排」，全盛時期全台一度有70多家分店，在網路上頗受好評，2021年他無預警宣布正式退出經營團隊，引起各界譁然。

艋舺雞排最新聲明

艋舺雞排已於2019年底與藝人NONO終止合作代言關係，該藝人現已有它牌代言。跟本公司無關。因此艋舺雞排重申：藝人個人行為非本公司無權干涉，也不做回應。懇請網友及粉絲，勿留言或私訊，而因此波及本公司，若造成本公司商譽損失，本公司將追究責任。艋舺雞排「尊重兩性平權自主」。

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2023年6月21日 特此聲明