犯案動機曝！2寶爸見虐童案抓狂...與拜把兄弟到園所潑漆撒冥紙

▲林口幼園被潑漆，警逮3嫌 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

連鎖幼兒園新北市林口某分校，驚傳教保員對幼童施暴，教保員不僅對幼童推頭、賞巴掌，新北教育局勒令停招，並將施虐老師停職並列入不適任教師。今天上午6時許，幼園教師上班時，發現外牆被潑紅漆、撒冥紙，警方獲報後鎖定2車3人涉案，如今犯案動機曝光，原來林姓犯嫌自己也有2個小孩，半夜1點多看電視新聞越看越生氣，因此帶著家裡4顆雞蛋、紅漆和冥紙，騎車到幼兒園犯案。

這起虐童事件，是因為家長從小孩口中得知「老師會打人」，經教育局調查後，發現該師施虐，如中午罰站吃飯、推頭與賞巴掌。從監視器畫面中可見，小朋友還在睡覺，老師竟然直接將睡袋抽走，害小孩翻滾多圈。還有老師拉著小朋友的衣領，在地上一直拖行，將幼童「丟」到走廊，許多小朋友圍觀，卻被威脅回家不能跟父母說。

事件爆發後，在網路上引起眾怒，今天上午6時許，幼兒園老師上班時，發現幼兒園外牆及內部遭人潑漆丟雞蛋及撒冥紙，隨即向警方報案。警方追查後逮到3名嫌犯，分別為主嫌31歲林男、26歲李男和23歲許男。

▲ 林口幼園被潑漆，警逮3嫌 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，林男是機車行員工，他向警方供稱，他本身也有2個孩子，昨天晚上半夜看電視新聞，他越看越生氣，於是找來認識10多年的拜把兄弟李男、許男，拿著家裡4顆蛋，和之前所買的2桶紅漆和冥紙到該園所犯案，想要給園所顏色瞧瞧！

林口警分局長詹志文表示，事件發生後，已後續擴大調閱監視器，鎖定2車3人涉案，目前已帶返派出所詢問，將釐清犯案動機，不法行為警察機關必將積極追緝，依法究辦，並在此呼籲民眾，請民眾理性不要以暴易暴，由法律途徑解決。