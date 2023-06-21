5億高中生案偵結！檢提出「4大假結婚事證」：認定無同性結婚真意

▲夏姓父子躲過殺人罪起訴，但檢方認定配偶夏男(左)假結婚，因此依使公務員登載不實罪嫌提起公訴。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、許權毅、莊智勝／台中報導

台中5億高中生命案震驚全台，案經追查1個多月後檢方於今(21日)宣布偵結，涉案的夏姓父子殺人罪不起訴；但配偶夏男涉嫌假結婚，因此依使公務員登載不實罪嫌提起公訴，倘若判決認定2人婚姻無效，夏男將無法繼承5億遺產。台中地檢署稍早也發布新聞稿，提出4大事證，據此認定夏男與死者賴男並無同性結婚之真意。

台中地檢署提出4大事證，第一、經調查數位鑑識、通聯記錄、行車紀錄器等，發現夏男與死者賴姓高中生幾乎毫無交集，2人根本沒有感情基礎；第二、根據死者高中輔導紀錄，賴生曾因追求同班女同學遭拒，而有情緒困擾並因此接受輔導，認為賴生性向應非同性伴侶。

第三、檢察官調查2人結婚過程，發現結婚證人係夏男在路上隨機、任意找尋，證婚人與2人根本素不相識，甚至也不清楚是誰要結婚；第四、夏男與賴生結婚是人生大事，但決定之倉促，雙方家長完全不知悉2人婚事。

根據以上4點，檢方認定夏男與賴生「顯無同性結婚之真意」，因此依《刑法》第214條「使公務員登載不實罪嫌」，向台中地院提起公訴。