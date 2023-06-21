快訊／涉詐助理費！基隆立委參選人張秉鈞、及父母3人遭聲押

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

民進黨基隆市立委參選人、市議員張秉鈞疑涉詐領助理費，基隆檢調20日搜索張的服務處，並將他帶回調查，朝違反《貪汙治罪條例》罪嫌偵辦。全案經基隆地檢署檢方複訊後，今(21日)向法院聲押，張秉鈞的父親、母親也同列被告，3人均遭聲押。

▲基隆立委參選人張秉鈞涉詐助理費，20日晚間移送地檢署。（圖／記者郭世賢翻攝）

初步了解，張秉鈞、及其父親張錦煌涉嫌詐領每個月8萬元的助理費，檢調掌握相關事證後，20日持拘票展開搜索，並將張秉鈞父子、及母親陳瓊茹、和涉案人頭共6人帶回調查。

20日晚間訊問後，6人先後移送往基隆地檢署偵辦，案經檢方漏夜複訊，今清晨5時許認為張秉鈞、張錦煌、陳瓊茹3人涉犯貪汙重罪，且有串證之虞，因此向基隆地院聲請羈押。目前尚未召開羈押庭審理。而另外3名人頭則分別以20萬、3萬、1萬元交保。

張秉鈞今年4月底自民進黨立委初選勝出，當時他以17.44％支持度出線，勝過同為市議員的對手鄭文婷16.88％、張之豪13.06％，且此次民調「無明確人選」者高達52.62％，是否會影響提名，還是未知數。民進黨發言人林楚茵表示，目前案件尚在釐清，尊重檢調偵辦。

▼張秉鈞父親張錦煌。（圖／記者郭世賢翻攝）