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社會 社會焦點 保障人權

全台唯一「毒品儲存所」地點曝光！　內部畫面首度公開

台灣唯一一座的「毒品半成品暨先驅原料」儲存處所，位於台中大型贓物庫內，左為台中地檢襄閱主任檢察官詹常輝。（圖／黃威彬攝、台中地檢署提供）

▲台灣唯一一座的「毒品半成品暨先驅原料」儲存處所，位於台中大型贓物庫內，左為台中地檢襄閱主任檢察官詹常輝。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎疫情爆發以來，各國關閉國境，毒品價格水漲船高，使得司法機關查扣毒品的保管及安全問題受到各界重視，台中地檢署在法務部及高等檢察署指導下，建造完成全國第一個「查扣毒品半成品暨先驅原料儲存處所」，本刊獨家取得內部畫面，首度揭開這個台灣第一座、也是至今唯一一座的「毒品半成品暨先驅原料」儲存處所的神秘面紗。

台灣第一個「查扣毒品半成品暨先驅原料儲存處所」位於台中市潭子區內的中部地區大型贓證物庫（簡稱「中大贓」）內，面積達1.4萬平方公尺、約4235坪，是全國最大的贓證物庫，原屬台灣省物資局潭子倉庫，移交國產署管理後，2004年無償撥用給法務部，做為台中、彰化、南投、苗栗等檢察署及法院存放贓物使用，由台中地檢署管理。目前中大贓存放最久的贓物是2004年的案件，曾收過最特殊的贓物包括油畫、大型樹脂擺飾和反應爐，存放最多的贓物不是毒品，而是仿冒品。

走近中大贓大門旁的警衛室窗口，須出示證明文件，確認人別、車別和車輛載物內容才能進入，警衛室透過監視螢幕監控人員及車輛進出庫房狀況，移交的贓證物會根據時間，進行案件編號等SOP管理。另外，台中地檢署從2019年起還透過無線射頻辨識技術（RFID）技術管理特殊贓證物，包括毒品在內的槍枝、彈藥與貴重物品，詳細記錄經辦與去向，確保贓證物的同一性及安全性。

調查局航業調查處台中調查站在苗栗破獲製毒案，專案人員身著護目鏡及防毒面具採樣毒品。（圖／台中調查站提供）

▲調查局航業調查處台中調查站在苗栗破獲製毒案，專案人員身著護目鏡及防毒面具採樣毒品。

對於高度危險性的毒品半成品和先驅原料，台中地檢署則視毒品性質分別放置不同庫房，其中冷藏庫共計4間，係採庫冷式變頻冷凝機，溫度為5-8度，冷藏庫入口處設有門禁管制及監視系統。為節省電力，每間冷藏庫係設置獨立控制冷藏設備開關。乾燥庫共計3間，係以保溫庫板建置，日後經費許可將加裝冷藏設備，可完善保存查扣液體物品及易腐敗贓證物。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝指出，刑事案件查扣的毒品贓證物，常有行政院和法務部列管的第3級愷他命、或第4級的液態形式的半成品或先驅原料等扣押物品，該類扣押物若未冷藏，極容易揮發，因此庫房設備要特別建置，還須具有防爆、防火功能，同時裝有中央空調及VOC（揮發性有機化合物）空氣濃度監控設備，並備有獨立發電機，萬一停電也不怕扣押物品發生質變。

詹常輝表示，這些查扣的「毒品半成品暨先驅原料」不會在中大贓的庫房放置太久，一般來說，案件起訴前2到4個月內，採取必要樣本後，就會送到「成功大學環境支援研究管理中心」進行銷毀，因此樣品保存十分重要，避免當訴訟期間較長時，如果無法保持完整性，將引發爭議。

愷他命等毒品半成品及先驅原料具高度危險性，存放在台中大型贓物庫的冷藏庫內，門禁管制嚴格。（圖／台中地檢署提供）

▲愷他命等毒品半成品及先驅原料具高度危險性，存放在台中大型贓物庫的冷藏庫內，門禁管制嚴格。

由於中大贓位於台中市潭子區中山路旁，設立之初人煙稀少，但是隨著都市人口遷移，鄰近街區愈來愈熱鬧，地方上認為贓物庫阻礙發展，遷走聲浪不斷。法務部政務次長陳明堂今年3月底在協調會表示，國防部及財政部國產署同意提供閒置的「疾鋒營區（位於台中市海線）」作為遷建地點使用，雖比中大贓基地略小，但法務部及司法院已達成共識，同意配合地方建設發展盡速編列預算，異地興建大型贓物庫完成後即搬遷。

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