炎亞綸偷拍道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點：不只是人品問題

▲炎亞綸。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸 Aaron Yan）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名網紅「耀樂」過去以稱號「冥樣」在抖音累積大量粉絲，卻於17歲、2018年時被男友外流性愛影片而休學、沉寂，而曾獲「十大傑出青年」的藝人炎亞綸也發文承認並道歉。對此，粉專「請說人話」分析炎亞綸的道歉文，「看似情感真摯，字裡行間充滿悔悟與煎熬，但其實東拉西扯、轉移焦點、避重就輕，該道歉的事隻字未提」。

「請說人話」發文表示，炎亞綸的道歉聲明聲稱自己是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己，「說這件事是感情處理不好，說性愛影片外流他也受害者」，「讀完我只能說，炎亞綸的網路團隊真的很強大，狠甩朱學恆張鐵志黃子佼許傑輝等族繁不及備載的加害人集團好幾條街。」

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他表示，炎亞綸的發文看似情感真摯，字裡行間充滿悔悟與煎熬，但其實東拉西扯、轉移焦點、避重就輕，該道歉的事隻字未提。然而仔細分析，耀樂跟炎亞綸當年是情侶關係沒錯，但不是交往期間幹過的爛事都可以用「感情處理不好」作為逃避藉口。劈腿、始亂終棄，那是私人感情問題沒錯；另外，手機送修導致性愛影片外流，也的確不能說是炎的錯。

「請說人話」指出，耀樂的指控文有3大重點，分別是炎在他睡覺時，不顧感受強行性交、偷拍性愛過程、恐嚇不能爆料，否則就找黑道處理等3點，「這三點不只是人品問題，更是法律問題」。

「請說人話」認為，如果耀樂所言有假，請炎亞綸捍衛自己，盡速澄清。若耀樂所言屬實，那這三個行為是「犯罪行為」，絕對不是用「偏差、扭曲、戀愛腦」這些抽象無害的字眼就能開脫的。