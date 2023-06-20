櫻桃1顆要價7000台幣！　日本青森限定「朱諾之心」天價拍出

▲日本青森限定高級櫻桃「朱諾之心」。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
日本青森縣出產的「朱諾之心」（Junoheart）櫻桃20日首次進行拍賣，結果居然以15顆一箱高達50萬日圓（約台幣10.9萬元）的價格拍出，相當於一顆要價3.3萬日圓（約台幣7200元）。
根據《共同社》報導，青森縣出產的高級櫻桃品種「朱諾之心」20日在八戶市中央批發市場舉行本季首次拍賣，其中品質檢測中最高級的品牌「青森心跳」以一箱15顆50萬日圓的價格拍出，相當於一顆要價3.3萬日圓，成交時，現場還響起了熱烈掌聲。
報導指出，朱諾之心的特色是果實是碩大的心形狀，且果肉飽滿多汁，從4年前首次出貨開始，產量就不段增加，今年總共有114箱參與拍賣，是前一年的近3倍，其中「青森心跳」共售出了10箱。
JA八戶櫻桃專門部部長留目秀樹表示，今年晝夜溫差較小，原本擔心櫻桃的成色不佳，但幸好最後趕上了，「我很高興能把這份美味帶給全國的人。」
今年は春先からの好天に恵まれて、不作だった昨年の３倍を超える収穫量になる見込みのようです。— 八戸中央青果 (@jounetsushijo) June 20, 2023
関係者の皆様のおかげで、青森県を代表する特産物になった「ジュノハート」をこれからも皆さんと一緒になって盛り上げていきたいと思います
ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。 pic.twitter.com/kdJVoraGzh
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