人生如戲！財經網美嘆「黃子佼收山向善」：可惜過去不會過去





▲黃子佼承認當年犯下的錯。（圖／翻攝自黃子佼FB）

記者施怡妏／綜合報導

藝人黃子佼昨（19日）大爆料震撼演藝圈，後因喝酒情緒不穩、做出疑似自殘行為，據傳目前已經甦醒，但無法用言語表達。財經網美胡采蘋感嘆，黃子佼的故事就像是電影，張小燕的得意弟子，學校還沒畢業就出名，中年過後收山向善，與年輕妻子努力生活，在最需要平靜的時刻，卻遭到過往的惡夢無預警襲擊。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，「黃子佼的故事真的很像電影」，張小燕的得意弟子，學校還沒畢業就出名了，後來還跟小S（徐熙娣）有過一段情，「影視豪門親上加親意興風發，要做什麼便做什麼，雖受女方拉幫結派氣焰熏天的霸凌，但自己也欺凌產業弱者、在可欺的女性身上出氣」。

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胡采蘋提到，中年後過盡千帆，收山向善，與年輕妻子努力生活，越來越活出老男人的慈眉善目，講收藏講品味講人生哲理，「一杯濃茶如今甘甜，真是有一種輕舟已過萬重山，過去種種譬如昨日死的況味」。

可惜過去不會真的過去，胡采蘋表示，在最需要歲月靜好、最想要好好抓住人生的時刻，過去如惡夢般無預警撲來，人生急速脫離軌道，「我已經變成好人了，但破碎的過去並不想放過我」。最後，她感嘆，「真實的人生永遠比戲還好看，人都不能寫出這麼好看的劇本」。

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