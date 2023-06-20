限時1天爽吃！超商冰淇淋「買1送1」　加碼獨家開賣新口味

▲7-11酷聖石複合店推出獨家「哈密瓜水果樂園」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

明（21）日就是夏至了，天氣越來越熱，當然要吃冰消暑最爽！就有超商獨家開賣酷聖石「哈密瓜水果樂園」，選用哈密瓜冰淇淋搭配草莓丁與奇異果丁，酸甜又清爽；另外，超商還祭出限時1日「酷聖石mini冰淇淋買1送1」超狂優惠，絕對要把握便宜吃。

7-11酷聖石複合店開賣獨家最新「哈密瓜水果樂園」，即日起至7/11限量販售，「哈密瓜水果樂園」選用同款哈密瓜風味冰淇淋，拌入草莓丁與奇異果丁，每一口都能嚐到濃郁的水果香氣。

另外，因應明（21）日就是夏至了，7-11酷聖石複合店推出限時1日「夏至吃冰趣mini系列買1送1」優惠，只要購買mini系列2oz冰淇淋（售價59元），即享買1送1(不含配料、脆餅；不與其他行銷活動併用；冰淇淋口味依照門市現場供應為主)，等於單份2oz冰淇淋只要30元。

▲端午連假萊爾富咖啡下殺「加10元多1件」。（圖／萊爾富提供）

萊爾富將在6/21起至6/25止展開限時5天「端午情意粽」優惠，包含Hi Café大杯美式／大杯拿鐵「同品項加10元多1件」、純喫茶（鮮柚綠茶/檸檬綠茶/檸檬紅茶）650ml享「2件40元」、啵樂樂乳酸飲料（牛奶/草莓）235ml享「2件79元」、麒麟霸Bar啤酒330ml 12入享「8折優惠價309元」、吃粽必搭的愛之味甜辣醬「單件特價35元」。

另外，連假出遊充飢解饞少不了的巧克力、麵包及茶葉蛋，萊爾富同步推出6.4折起優惠，像是瑞士三角牛奶巧克力「第2件11元」，相當於6.4折；職人烘焙-草莓甜心麵包享「第2件5折」；單顆售價13元的茶葉蛋，則享「3顆特價30元」。