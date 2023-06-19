紀念保生大帝飛昇得道988周年　學甲慈濟宮健走2千人參加

▲台南學甲慈濟宮，紀念保生大帝飛昇得道988周年全民健走活動，信眾排成0988大字，場面浩大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮，舉辦「紀念保生大帝飛昇得道988周年全民健走活動」，董事長王文宗強調，舉辦健走活動，藉以提升全民運動風氣，迎接健康生活，今年活動比以往踴躍2000人參加，共同見證歷史，緬懷先人並遙祭大陸白礁慈濟宮祖廟。

18日清晨5時30分由董事長王文宗率全體董監事擔任主祭，包括立委賴惠員、陳亭妃、市議員陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭、分局長劉全福、學甲國小校長陳敏男、學甲國中校長陳俊雄、中洲國小校長黃文信、錦湖國小校長周志強、學甲區各里長等拉花炮揭開序幕。

「紀念保生大帝飛昇得道988周年全民健走活動」全程8公里，2000人參加穿過成功大道於保生大帝及先人登陸地點頭前寮白礁亭集結，並由信眾排成0988大字，場面浩大、肅穆壯觀，昭告世人今年是保生大帝得道昇天988周年紀念，並請空拍攝影留下壯觀的歷史鏡頭。

立委賴惠員、市議員陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭及頂洲福安宮主委郭文川等人在白礁亭設置補給站，提供各式飲料、水果、麵包等補給品，讓參與民眾補充體力。

▲立委賴惠員提供飲料麵包等補給品，讓參與民眾補充體力。

董事長王文宗表示，學甲慈濟宮是珍貴的活歷史，上白礁是台灣歷史文化的縮影，記錄1661年保生大帝由先人自福建白礁迎請護祐鄭王軍民渡海來台，每年舉辦國家重要民俗學甲上白礁，請水火香儀式要代代子孫飲水思源、落地深耕，延續百年年未曾間斷。健走隊伍上午8時多全部回到慈濟宮，入廟向保生大帝行參拜禮後，活動宣布圓滿結束。