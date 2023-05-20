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拒菸go健康520毛小孩齊步走！　愛牠別害牠...毛孩也拒菸

▲屏東縣政府衛生局20日舉辦「拒菸go健康520毛小孩齊步走健走活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府衛生局20日舉辦「拒菸go健康520毛小孩齊步走健走活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府衛生局為響應531世界無菸日，於今(20)日上午在潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦「拒菸go健康520毛小孩齊步走健走活動」，吸引許多民眾帶著毛小孩參與；縣府秘書長邱黃肇崇也帶頭倡導「愛牠別害牠，毛寶貝也拒菸」，呼籲民眾共同守護毛小孩的健康。

衛生局局長張秀君表示，這場健走活動是以毛小孩為主題，讓民眾能帶著自家寵物一同走出戶外、擁抱健康，並以拒菸為號召，提醒嗜菸人士為保護家人與毛小孩健康，應儘早為愛戒菸；期許民眾能藉由今日的健走活動，先踏出戒菸的第一步，並一步步地邁向健康的未來。而這次活動場地「林後四林平地森林園區」是具多元生態的知性園區，也是全面禁菸場所，未來民眾仍可經常造訪，享受無菸好環境。

▲屏東縣政府衛生局20日舉辦「拒菸go健康520毛小孩齊步走健走活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

衛生局說，除健走活動外，還設計有龜兔賽跑、不插電音樂會、熱力舞蹈及有獎徵答等活動供民眾及毛小孩盡情放電，農業處及動物防治所也在活動現場提供寵物免費植晶片及免費施打狂犬病疫苗，屏東城市吉祥物－蔥寶、蔥娃也透過精湛的舞藝與現場民眾互動。

會場周邊也設有許多創意市集，邀請在地商家一同行銷屏東在地特色產品，讓民眾可以在健走活動後，伴隨著音樂饗宴，悠閒的渡過美好的周末。

衛生局呼籲，民眾應儘早戒菸，擁抱健康，若有戒菸需求可至本縣戒菸門診就診，借助專業的諮詢以及藥物輔助，亦可至社區藥局或撥打免費戒菸專線「0800-636363」，以專業的方法幫助民眾成功戒除菸癮。

▲屏東縣政府衛生局20日舉辦「拒菸go健康520毛小孩齊步走健走活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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