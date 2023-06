俄大型火藥庫被炸「滾滾濃煙竄天」　遇襲點深入烏南占領區

▲烏克蘭宣稱炸毀位於赫爾松州村莊里科韋(Rykove)的俄軍大型火藥庫。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合報導

烏克蘭沿著東南部前線展開新一波反攻,並稱18日深入敵方控制領土,成功襲擊一座俄軍大型火藥庫。該設施爆炸後火勢猛烈、濃煙竄天的畫面,在社群媒體瘋傳。

《華爾街日報》等外媒報導,這座設施位於赫爾松州村莊里科韋(Rykove),就在莫斯科2014年併吞的克里米亞半島北部。烏克蘭空軍發言人尤里(Yuriy Ihnat)表示,這次爆炸是一次成功襲擊的結果,「那裡的彈藥越少,敵人倉庫(遭受)的炮火與爆炸越大,對我們防衛者的打擊越小。」

A huge Russian ammunition depot was hit this morning in Rykove, near the town of Henichesk (Kherson oblast, near the entrance from Ukraine's mainland to Crimea). It is reported that key railway infrastrcture allowing Russian arms deliveries through Crimea could also be hit pic.twitter.com/IqeoevDVzt