俄大型火藥庫被炸「滾滾濃煙竄天」　遇襲點深入烏南占領區

▲烏克蘭宣稱炸毀位於赫爾松州村莊里科韋（Rykove）的俄軍大型火藥庫。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭沿著東南部前線展開新一波反攻，並稱18日深入敵方控制領土，成功襲擊一座俄軍大型火藥庫。該設施爆炸後火勢猛烈、濃煙竄天的畫面，在社群媒體瘋傳。

《華爾街日報》等外媒報導，這座設施位於赫爾松州村莊里科韋（Rykove），就在莫斯科2014年併吞的克里米亞半島北部。烏克蘭空軍發言人尤里（Yuriy Ihnat）表示，這次爆炸是一次成功襲擊的結果，「那裡的彈藥越少，敵人倉庫（遭受）的炮火與爆炸越大，對我們防衛者的打擊越小。」

A huge Russian ammunition depot was hit this morning in Rykove, near the town of Henichesk (Kherson oblast, near the entrance from Ukraine's mainland to Crimea). It is reported that key railway infrastrcture allowing Russian arms deliveries through Crimea could also be hit pic.twitter.com/IqeoevDVzt — UkraineWorld (@ukraine_world) June 18, 2023

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）在Telegram分享影片顯示，俄軍火藥庫冒出的黑煙蔓延數英里，「幹得好，男孩們！」烏克蘭媒體及社群媒體流傳影片顯示，該設施發生多次爆炸，顯然是因為火藥爆炸導致。

至於俄羅斯官方目前則尚未回應火藥庫爆炸事件。

Ukraine has struck a Russian weapons depot in Rykove.



Major explosions pic.twitter.com/HvUwpKAaOC — Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2023

基輔持續在札波羅熱及頓內茨克地區的俄軍主要防線微幅推進，在收到英國提供的暴風影（Storm Shadow）遠程巡弋導彈後，敵方後勤中心及基地都進入射程範圍，因此進一步加大打擊俄軍控制區的基礎設施。

莫斯科扶植的札波羅熱官員羅戈夫（Vladimir Rogov）18日證實，烏克蘭已經收復派特科哈特（Pyatykhatky），這座村莊戰略位置重要，位於通往俄軍重要後勤城鎮托克馬克（Tokmak）的要道之上。

英國國防部18日在每日情報簡報中提到，交戰雙方承受慘重損失，儘管俄軍在南方陣線有效擊退部分烏克蘭攻勢，損失卻可能達到巴赫姆特保衛戰以後的最高峰。