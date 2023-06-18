休旅車高速撞上左轉轎車！駕駛下車「痛扁他一頓」再肇逃

記者柯振中／綜合報導

桃園市平鎮區10日發生一起車禍，33歲陳姓男子上午9點左右從喜宴餐廳駛出，準備在復旦路四段116巷口左轉，遭到橫向直行的休旅車高速撞上，導致車輛全毀。沒想到，事後經過調查，休旅車駕駛除了肇事逃逸以外，事發的第一時間還將陳男痛毆一頓，恐怖的監視器畫面曝光，讓許多人感到憤怒。詳細案情為何，仍待進一步釐清。

這起車禍事故發生在10日上午9點5分，陳男當時駕駛白色轎車，行經復旦路四段116巷口，準備左轉時，卻被橫向直行的休旅車高速撞上，導致車輛不斷旋轉，最後噴進了一旁的樹叢當中。

▲▼黑色休旅車高速撞上準備左轉的白色車輛，駕駛還下車將白車駕駛打了一頓再肇逃。（圖／平鎮警分局提供）



此案還波及了對向62歲的陳姓駕駛，所幸62歲陳姓駕駛並未受傷。令人生氣的是，黑色休旅車駕駛在事發後5分鐘肇事逃逸，而在此之前還下車動粗，對著33歲陳姓男子痛打了一頓。

根據監視器畫面，黑車駕駛朝陳男的背部、頭部等處不斷毆打，眼見對方蹲在地上，甚至還衝上前用腳狂踹，接著用手指著自己的車，再對陳男開口痛罵，行徑令人髮指。

警方經過調查後，已掌握黑車駕駛身分、並通知對方到案說明，至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。