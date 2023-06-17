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有毒「兒童止咳糖漿」恐有未爆彈！　WHO：正與6國追查中

▲▼世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

中央社

路透社獨家報導，世界衛生組織（WHO）表示有毒止咳糖漿持續在全球構成威脅，並稱目前正和另外6國合作追蹤這些恐害命的兒童止咳糖漿。

由於調查仍在進行當中，主責違規及偽劣藥物的WHO團隊負責人古瓦納（Rutendo Kuwana）拒絕透露正在和WHO合作調查的是哪6個國家。

去年全球3大洲有超過300名嬰幼兒的死因與這些藥物有關，WHO隨後點名9個可能販售被汙染糖漿的國家或地區。

他警告，未來數年內可能仍會發現受汙染的藥物，因為摻偽的桶裝必要原料可能還留在倉庫裡。止咳糖漿和其原料丙二醇（propylene glycol）的保存期限都在2年左右。

古瓦納說：「這是一個持續存在的風險。」

數名製藥專家告訴路透社，不法分子有時會以有毒且價格更低廉的乙二醇（ethylene glycol）和二甘醇（diethylene glycol）取代合法原料丙二醇（propylene glycol）。

這些不法的替代品通常於製作煞車油等不適合人類食用的產品。

古瓦納說，據WHO初步推測在2021年丙二醇價格飆升時，一個或多個供應商將更廉價的有毒液體混入合法化學品裡。他並未說明是哪裡的供應商，只說由於供應鏈模糊不清，要查明的難度很高。

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