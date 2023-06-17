國小警衛用落葉「畫出Kitty史努比」　驚艷家長：被耽誤的藝術家

▲被擔誤的藝術家，國小警衛掃把當畫筆，「鳳凰花排畫」超Q卡通圖。（圖／網友授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

六月是各地學校的畢業季，也是鳳凰花開的季節，新北市淡水新市國小有一位警衛伯伯在掃地時，會把鳳凰花落葉收集起來，再用掃把畫出米奇、史努比等卡通圖案，每天早上迎接孩童上學，更在畢業典禮時畫出飛機，期盼孩子能夢想起飛鵬程萬里，讓學生家長看了都十分喜愛，直呼他是「被警衛擔誤的藝術家」。

新北市淡水新市國小最近2周開始，校門口每天早上都會出現一幅用落葉畫出的可愛圖案，除了一些基本的愛心圖案外，還會出現米奇、史努比、布丁狗、凱蒂貓及泰迪熊等，而且每天的畫作都不一樣，讓孩童每天上學都有不同的驚喜，學校老師及家長看了也十分喜愛。

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▲警衛伯伯每天畫出的圖案都不一樣，讓孩子超期待。（圖／網友授權使用）

製作這些畫作的不是外人，而是在國小任職8年的50多歲程姓警衛，他求學時就讀廣告設計相關科系，擁有不錯的美術能力，由於每天都要打掃環境，加上今年鳳凰花落葉特別多，2周前突然靈機一動，決定把掃把當成畫筆，每天早上利用落葉排成卡通圖案，沒想到意外引起熱烈迴響。

程姓警衛表示，他覺得這些落葉掃掉很可惜，才想畫個圖案給孩子驚喜，沒想到小朋友第一天看了都很開心，還有人許願想要什麼卡通的角色，作品有人喜歡他相當高興，也盡量努力完成孩子的願望，畢業典禮當天他更特別製作了紙飛機起飛的圖案，祝福孩子夢想起飛鵬程萬里，希望留給孩子們快樂的回憶。

▲警衛伯伯在畢業典禮當天，特別畫出紙飛機起飛的圖案，給畢業的孩子們滿滿祝福。（圖／翻攝自細說淡水）

警衛的作畫也被網友轉貼到臉書「細說淡水」，其他人看了紛紛表示，「每天接送小孩都很期待呢，真用心」、「給即將畢業的孩子們最好的禮物」、「每天上學都像來到迪士尼」、「根本是被警衛擔誤的藝術家」、「我昨天也有看到，心情真的一整個大好」、「高手在民間」、「謝謝他生活中為孩子們創造的驚喜」。