唐吉訶德取消24hrs營業！網解析關鍵：日幣當台幣賣

▲唐吉訶德忠孝新生店於2022年初開幕 。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本知名雜貨賣場唐吉訶德（DON DON DONKI）昨無預警宣布從今天（6/16）起，忠孝新生店取消24小時營業，改為晚間11點打烊，讓台灣網友驚呼「台灣真的玩不下去嗎」。

唐吉訶德台灣二號店「DON DON DONKI 忠孝新生店」於2022年1月20日在忠孝新生商圈開幕，歷經約1年半的時間過後，取消了24小時營業的經營策略。對於這樣的改變，就有網友以「慟!唐吉訶德取消24小時營業..」為題發文指出，「唐吉訶德忠孝新生店 從今天開始只營業到晚上11點，早上也9點才開，唯一的優點也被偷了，台灣真的玩不下去嗎」。

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對此，就有其他網友指出，「收一收啦，除非賣日本價錢，不然誰要」、「台灣店日本價，那出國就好了」、「上網買便宜很多」、「西門真的人潮滿滿，新生那個點冷清阿」、「我比較喜歡新生店，但那邊深夜真的沒什麼人，西門店還可以吃到觀光客」、「日幣當台幣賣」、「我飛日本買便宜很多喔」、「日幣價錢直接轉台幣賣，去逛過一次空手出來就沒再去過了，而且在日本當地也多得是比唐吉好逛的店」。

據本站報導「唐吉訶德宣佈「取消24小時營業」！忠孝新生店今天起半夜沒得逛了」，唐吉訶德進駐台灣2年多，第3家店將落腳台北南港CITYLINK賣場，約450坪，預計今年第3季開幕，還將在南港店開設旗下迴轉壽司餐廳「鮮選壽司」。