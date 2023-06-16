快訊／寶成副總羊曉東遭3女控性騷　5聲明反駁：民代玩火自焚

▲市議員林祈烽指控，受害女子向他投訴時，羊曉東疑似派人潛入台中市議會側錄。（圖／記者姜國輝攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

全台#METOO運動吹進國際大廠，知名上市公司寶成集團也爆出性騷案，副總級主管羊曉東涉嫌性騷3女，在公關室對女子上下其手，嚇得被害人選擇離職。更離譜的是，受害女子事後向台中市議員林祈烽投訴時，羊曉東疑似還派人潛入議會側錄被害女子，造成嚴重二次傷害。對此，寶成總公司暫未回應，而遭指控的羊曉東稍早則發出5點聲明，強調真相交由司法釐清。

羊曉東委任律師事務所發出5點聲明：

一、本事務所代表當事人羊曉東，發出以下聲明：

二、與其亂潑黑水，不如各自提告，由司法釐清真相。針對外界不實指控，令人感到悲哀與無奈。

三、民意代表在議會殿堂躲在保護傘下無中生有，利用政治資源遂行個人政治目的，此舉已嚴重模糊近來MeToo社會運動追求正義、真理、真相的本質，對任何性別的受害者，都是更深的傷害。

四、民意代表玩火自焚，不但毀了自己政治前途，也損及政黨形象。

五、對於輿論操弄，本人不願隨雞起舞，真相一概交由司法釐清！



▼寶成集團副總羊曉東涉嫌性騷，發出5點聲明。（圖／記者游瓊華翻攝）