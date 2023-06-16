陸男大生扮女裝進浴室　女力搏命壓制！他供出「偷拍群」還有同夥

記者崔子柔／綜合報導

河北師範大學14日晚間一名男子穿著女裝溜進女子浴室進行偷拍，被抓包後遭現場數名女子壓制，最後移交警方處理。事發時的影片昨日在微博上流傳，掀起討論。

根據《星島網》報導，河北師大一名俞姓男學生14日晚間9時許，穿女裝混進女浴室疑似想偷窺、偷拍，結果被數名學生值班人員發現並當場壓制，許多女同學拿出手機拍攝，留存證據。

▲俞男遭壓制。（圖／翻攝自微博）



影片昨日在微博上流傳，畫面中可見，一名女子雙手從後方扣住俞男，多名女學生則拉扯俞男的衣服、手臂，俞男不斷求饒喊「放手吧，我不跑了！不掙扎了！我把手機裡的都刪了」。

在場人士透露，俞男坦承有同夥一起進行偷拍，並將影片上傳到專門分享偷拍的群組裡。

▲俞男假髮掉落在地。（圖／翻攝自微博）



河北師範大學15日聲明指出，該校學生俞男穿女裝混入女浴室，被當場控制移交公安機關，學校將根據公安機關調查結果依法依規嚴肅處理。