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玉里3年輕人下跪遭狠K頭臉　在地人直擊嚇壞...驚喊：好恐怖

▲▼上傳臉書影像顯示3名男子跪地遭劉男狠毆頭臉。（圖／記者王兆麟翻攝臉書，下同）

上傳臉書影像顯示3名男子跪地遭劉男狠毆頭臉。（圖／記者王兆麟翻攝臉書，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

臉書「我愛玉里社團」有一民眾貼文並上傳影片驚恐的表示，當天帶老婆小孩吃個飯，看到3名青年跪在地上，遭1名男子凶狠的毆打臉部和頭部，讓附近居民和過路民眾驚恐不已。有網友留言表示，「你們玉里人好恐怖喔」、「父母親看到自己的孩子被打成這樣，我看了都好心痛，快肉搜」、「這力道是要置人於死是不是？太過份！」

▲▼上傳臉書影像顯示3名男子跪地遭劉男狠毆頭臉。（圖／記者王兆麟翻攝臉書，下同）

玉里分局表示：「本案發生後雖未接獲民眾報案，然本分局接獲民眾私下提供情資，於6月12日晚上10點左右，在玉里鎮中山路一段發生一起民眾鬥毆事件，為淨化轄區治安並嚴正譴責街頭暴力，分局長林俊廷立即指示玉里派出所與偵查隊主動介入積極偵辦，並前往涉案地點調閱周遭監視器，迅速掌握相關人等到案」。

▲▼上傳臉書影像顯示3名男子跪地遭劉男狠毆頭臉。（圖／記者王兆麟翻攝臉書，下同）

柯姓等4人將依刑法第150條妨害秩序罪函送花蓮地方檢察署偵辦。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

據玉里分局調查15日鄭重澄清，並無黑幫組織涉入情事，經初步瞭解柯姓等3人與劉姓民眾日前飲酒時發生糾紛，3人聯手毆打劉姓民眾，造成其身體受到擦挫傷等傷害。12日晚間，相關人等及家屬相約在玉里鎮圓環旁的燒烤店商談和解，席間柯姓等3人被要求下跪，劉姓民眾並動手毆打3人。

▲▼上傳臉書影像顯示3名男子跪地遭劉男狠毆頭臉。（圖／記者王兆麟翻攝臉書，下同）

玉里分局表示，15日已將柯姓等4人及在場相關人等帶案說明，並將進一步傳喚周邊圍觀群眾到場釐清案情，為杜絕類似案件再次發生，本案將依刑法第150條妨害秩序罪函送花蓮地方檢察署偵辦。

玉里分局長林俊廷表示，為維護南區純樸治安環境，本分局責無旁貸，絕不允許有黑幫分子在轄內挑戰公權力，警方為淨化治安、遏止不法，絕對依法嚴辦，並呼籲民眾，案件發生應循正當管道報警處裡，以維自身權益。
 

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