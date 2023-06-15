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樂桃航空與台灣壽司郎跨界合作　8月起復飛高雄-大阪航線

▲左上圖壽司郎於候位區鋪上飛機跑道圖樣；右上圖為期間限定餐點「桃子滿滿聖代」；下圖店面外設有Peach的識別及飛機等原創插圖。（圖／樂桃航空提供）

▲左上圖壽司郎於候位區鋪上飛機跑道圖樣；右上圖為期間限定餐點「桃子滿滿聖代」；下圖店面外設有Peach的識別及飛機等原創插圖。（圖／樂桃航空提供）

記者張佩芬／台北報導

樂桃航空(Peach Aviation)株式會社執行董事 CEO大橋一成與台灣壽司郎總經理出口好太郎 共同發表跨界合作，要喚醒民眾對日本美食&旅遊的熱情，合作期間自6月15日起至7月2日止。另樂桃8月起將復飛高雄-大阪(關西)航線

去年3月，樂桃航空曾在日本壽司郎的300間分店合作設置「扭蛋旅行」廣獲好評；本次延續之前在日本合作的超高人氣，意在感謝台灣顧客一直以來對壽司郎及Peach的支持，也是兩個品牌共同實現對於台日之間交流貢獻一份心力的願望。

台灣壽司郎作為日本的迴轉壽司，今日迎來台灣展店第5周年。Peach作為日本第一家LCC航空品牌2012年10月啟航日本到台灣航線，已累積共530萬名旅客搭乘。目前台日之間執飛有5條航線，8月起復飛高雄-大阪(關西)航線。

今(15)日台灣壽司郎台北中華路店，換裝成Peach原創佈置，並邀請Peach機長、空服員以及台灣職業棒球啦啦隊員-林襄進行線上直播，一同歡慶台灣壽司郎展店5周年。

Peach首航至今11年間，不斷打破業界框架，執行了許多令人心動的合作活動，並以作為日本與亞洲的空中橋梁，用實惠的價格提供豐富的航點為目標，成為旅客愛用的航空公司。

本次跨界合作台灣壽司郎台北中華路店換裝成Peach原創佈置，於今日登場的期間限定Peach原創佈置，在店面外設有Peach的識別及飛機等原創插圖；店內櫃台則裝飾成Peach登機口，搭配獨家設計海報及台灣－日本航線時刻表，及於候位區鋪上飛機跑道圖樣，彷彿即將踏上一段旅程。

慶祝跨界合作，期間限定餐點「桃子滿滿聖代」將在台灣壽司郎35家分店登場。作為能夠讓消費者聯想到Peach(樂桃航空)的水果，水蜜桃在亞洲有祝福的寓意而廣受歡迎。活動期間凡點「桃子滿滿聖代」，就有機會獲得Peach台灣6條航線的機票優惠。

2023年6月15日~2023年7月2日於台灣壽司郎消費超過1500元以上，按讚台灣壽司郎Facebook粉絲專頁，結帳時示出按讚畫面，贈送登機證造型刮刮卡，掃描QR code後線上刮卡，獎項有壽司郎折價券、樂桃航空Peach Point等， 數量有限，送完為止。

獎項包括TOMICA多美火車壽司郎迴轉組50組，台灣壽司郎折價券1萬元10名、5千元20名、5百元100名；樂桃航空Peach Point1萬點10份、3千點70份、5百點150份。

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