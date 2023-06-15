汐止幼童「苯二氮平」比他童高數十倍　專家：只能作為輔助判讀

▲醫福會執行長林慶豐上午說幼兒園案巴比妥最新檢驗結果。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒，現傳出首批送驗的12名孩童中，有一名汐止幼童驗出三級管制藥品「苯二氮平（BZD）」陰性，但殘留量高於其他孩童。毒物科醫師表示，該數值可作為病人藥物暴露參考依據，並不能證明有直接使用該類藥物，「有很高機率為偽陰性、偽陽性。」若真的有疑慮，後續可送確認試驗，透過質譜儀進行確認。

苯二氮平藥物為三級管制藥品，作用為安眠鎮定劑使用，長期服藥可能會產生依賴性，停藥後也會出現戒斷症狀。衛福部今（15）日上午公布29名就醫孩童巴比妥尿液檢驗結果，除了一名仍在檢驗中外，其餘28人都是陰性。不過，在首批送驗的12名孩童中，有一人尿液中苯二氮平數值異常，比其他孩童高出20倍，原因仍在調查中。

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醫福會執行長林慶豐表示，部立台北醫院委託的檢驗是採定量酵素免疫法，使用亞培檢驗試劑施作，可同時檢驗安非他命、苯二氮平等9種藥物。苯二氮平數值在200 ng/ml以下均為陰性，該名孩童首次驗出20 ng/ml，送其他實驗室複驗後又驗出29 ng/ml，遠高於其他11人的1 ng/ml以下，但經比對與感冒藥無關，已請醫師聯絡家長帶回醫院做健康評估。

針對酵素免疫法，台北榮總職業醫學及臨床毒物科主治醫師吳明玲表示，該方法測出的苯二氮平數據，主要作為病人藥物是否過度暴露的參考依據，因為偽陰性、偽陽性嚴重，就算有檢出也無法證明是否有使用此類藥物。

吳明玲強調，若要從尿液確認是否有使用苯二氮平，後續要做「送確認試驗」，透過GC-MS (氣相層析質譜儀) 或者LC-MS（液相層析質譜儀）複驗，否則數值落在20~200 ng/ml者都是陰性，很難確認是否有使用到該類藥物。