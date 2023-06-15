快訊／陳芳盈激動落淚！哭訴被朱凱翔網軍霸凌　「為何他可躲起來？」

記者袁茵／台北報導

政壇性騷擾案連環爆，無黨籍雲林縣議員陳芳盈12日指控，媒體人朱凱翔曾當面2度問她「我可以和妳打砲嗎」，事後卻見對方在節目上痛批朱學恒，儘管朱凱翔道歉，但13日又有受害者指控朱是慣犯。陳芳盈15日上午召開記者會，講到激動處時一度落淚，痛批倘若朱學恒因為性騷擾要退出直播圈，為何朱凱翔可以躲起來？

陳芳盈15日在台北市議員王欣儀、楊植斗的陪同下，在台北市議會召開記者會。陳芳盈於一開始播放Z女音檔後，激動地落淚表示，其實要站出來要很大勇氣，「因為我沒辦法好好說明，所以請大家原諒我用朗讀方式跟大家說這事情，我這幾天身心俱疲，以一個性騷擾被害者，我受到朱凱翔網軍跟支持者持續霸凌，有很深很深的無力感。」

▲議員陳芳盈北上召開記者會，指控朱凱翔性騷新事證。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

陳芳盈提及，自己已經看穿朱凱翔的套路，就是想等風頭過去，然後復出直播、政論節目，「只要過了這一關，就可以伸出鹹豬手，繼續取巧式騷擾其他女生。」

陳芳盈說，名嘴朱學恒性騷擾議員鍾沛君很差勁，所以不分藍綠都譴責，然而朱凱翔惡行，至今已有4名被害者故事，「我手上還有很多受害人故事，他們目前不願意公佈，還在角落害怕顫抖，只能默默給支持跟加油。」而且朱凱翔否認議員陳乃瑜指控，但卻不否認她與Z小姐的指控，甚至不敢提告，「請問這不就是默認嗎？」

陳芳盈認為，如果朱學恒因為鍾沛君性騷擾案，而必須退出直播圈、政論圈，就算不把朱凱翔否認的陳乃瑜算進去，「為什麼朱凱翔性騷我、Z小姐跟A小姐後，卻可以躲起來，不用宣布退出記者圈、直播圈跟政論圈呢？還可以囂張放任網軍跟支持者霸凌性騷擾被害人？」

陳芳瑩稱，自己用了最大力氣站出來，揭發朱凱翔性騷擾慣犯，她自知很難改變社會現實面，但如果1、2、3個月就過去，朱凱翔又重開直播且上政論節目，並開始用影響力騷擾其他女生，「我想說的是，那是這個社會的悲哀。」