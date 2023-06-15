嚇死人！「黑影」半夜闖靈堂...自備塑膠袋狂偷花　真相曝光

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

高雄一吳姓殯葬業者要布置家屬靈堂，發現自己帶的花材不夠，竟半夜跑到其他殯葬業者的靈堂採花，共偷了20朵花，價值500元。犯行被其他殯葬業者發現，報警處理，警方調閱監視器，循線查獲吳男，全案依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄吳姓殯葬業者半夜布置靈堂，發現花帶不夠，竟到別人靈堂上偷花。（圖／記者吳奕靖翻攝）

三民二分局鼎金所於11日接獲殯葬業者報案，有諸多家屬反應布置在靈堂祭儀的花有短缺，每個靈堂平均都缺1、2朵花，共計有20朵花遭竊，共損失500元，警方立即組成專案小組偵辦。

經調閱周遭監視器，發現有一男子竟在半夜3時許，徒步走到該公司布置的靈堂，逐一在每個靈堂挑選1、2朵花，摘下後放在塑膠袋內離去；警方隨即調閱周遭監視器，竟發現這名男子徒步走到不遠200公尺的殯儀館內，並將花朵拿到其他靈堂布置，調查後發現吳姓男子(35歲)竟是其他殯葬業者所聘請的員工。

吳嫌12日到案說明，原來他因凌晨趕著布置家屬靈堂，發現所攜帶的花材不夠，突發奇想跑到其他殯葬業者的靈堂採花，心想偷拿1、2朵應該不會發現，殊不知所有行為都逃不過法眼，全案刑法依竊盜罪移送臺灣高雄地檢署偵辦。