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蔡英文給警大畢業生3大期許　「要為警界帶來更多改變」

▲▼總統蔡英文出席「中央警察大學112年聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「中央警察大學112年聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日出席「中央警察大學112年聯合畢業典禮」時，對警大畢業生提出三個期許：第一，希望大家能夠秉持初衷，對民眾的處境感同身受；第二，希望今天的畢業典禮，不是學習的終點，而是下一階段學習的開始；第三，希望大家能促進警察體制的進步和發展，盡自己的力量，為警界帶來更多改變，對社會的服務能更加符合民眾的需求。

蔡英文表示，在場同學們都是未來警界的生力軍，相信經過疫情的挑戰，所有同學更能感受到警察對社會的重要性，不論是掃黑、打詐、緝毒等治安工作，或者是防疫工作，都因為有警察的努力，才能維護社會的安全，帶給國人一個安心居住的環境。

蔡英文強調，政府將繼續提升各項軟、硬體資源，支持警察同仁。她也期盼與大家一起，為守護人民和國家貢獻心力。我們非常感謝警察同仁的辛勞，除醫療照顧外，政府會持續推動警消社會住宅等政策，給警察同仁更多照顧。包括從7月1日開始，將調高警察勤務加給；而從上個月1日開始，也調高了警大和警專學生的伙食費。

蔡英文表示，今天除了送給大家畢業祝福，她也對同學們有三個期許：第一，希望大家能夠秉持初衷，對民眾的處境感同身受。未來，大家將會遇到許多在生活上遭受困難、尋求幫助的民眾，希望大家在維護社會正義之外，也能抱持著同理心，帶給需要協助的民眾，最大的溫暖和支持。

蔡英文指出，第二個期許，她希望今天的畢業典禮，對所有同學來說，不是學習的終點，而是下一階段學習的開始。大家都知道，隨著科技日新月異，犯罪手法也不斷改變。期盼大家在工作上持續學習，與時俱進，共同找出更有成效的方法，打擊新興科技犯罪，一起打造更安全的社會。

蔡英文說，第三個期許是希望大家能促進警察體制的進步和發展，所有同學未來都有機會在警界擔任重要幹部，期待大家在各個工作崗位上，看到體制內可以更進步的地方，都能盡自己的力量，為警界帶來更多改變，讓我們對社會的服務能更加符合民眾的需求。

蔡英文表示，當同學們成為「波麗士大人」，就是面對人民的第一線，更是人民的靠山，她對大家充滿信心。她也藉今天這個機會感謝警大的師長和所有家長，對培育警界人才的付出和支持。

▼總統蔡英文出席「中央警察大學112年聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「中央警察大學112年聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）

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