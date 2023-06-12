蔡英文視察「愛國者三型飛彈部隊」　觀看虛擬戰場模擬系統

▲總統蔡英文前往視察主力配置愛國者三型飛彈的空軍739旅。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日分別前往視導國防大學理工學院、空軍793旅、陸軍三支部運輸兵群。其中，由於在台服役逾50年的鷹式飛彈裁撤，近來中共持續派遣機艦擾台，並在台海進行軍演，蔡英文今天特別前往視察主責空防重任、配置愛國者三型飛彈的空軍793旅勗勉官兵；此外也觀看了向美購買的「虛擬戰場環境想定編輯軟體」的功能展示，模擬國軍戰機與共機在台海中線發生空戰等戰場模擬想定。

空軍793旅621營1連過去榮獲108年國軍模範團體，主責提供飛行員最安全的天空，也給予國人安心的防護網；過去主戰裝備為鷹式飛彈，主要負責台灣本島中部及中低空防空作戰任務，在搭配雷達系統的輔助下，能即時偵蒐敵機與飛彈蹤跡，殲滅來犯敵人，確保空域安全；不過，在台服役逾50年的鷹式飛彈裁撤，近來中共持續派遣機艦擾台，並在台海進行軍演，目前主力配置愛國者三型飛彈。

蔡英文12日下午則前往桃園視察部隊，分別走訪空軍793旅、陸軍三支部運輸兵群，以及國防大學理工學院。蔡英文聽取相關簡報，也視導作業演練及運輸裝備；而在國防大學理工學院視察時表示，她今天到桃園先去看了空軍793旅，以及陸軍三支部運輸兵群，了解各部隊執行任務的狀況，「我代表國人，向堅守崗位的國軍弟兄姊妹，致上最深的感謝」。

蔡英文說，在國防大學理工學院，剛剛在門口，崔院長向她介紹，各位自行研發的環保節能車，系研中心的李上校也說明有關「模式模擬系統」的操作，這些都展現出，同學們的創意，以及軍事專業上的能力。

蔡英文表示，這幾年來，台灣在國艦國造、國機國造，都有具體的成果，這也要歸功於理工學院，長期以來，培育國防科研人才，提升守護國家的力量；另外，國防大學也和陽明交通大學合作，共同推動「系統工程與科技學士學位學程」，來培育科技軍官。

蔡英文說，不只學校很努力，理工學院的老師和學生們也很積極「為校爭光」。例如，參加美國太空總署的黑客松比賽，獲得亮眼成績。她說，還有一位電機系陳淑娟教授，研發的微型天線技術，獲得多個國家的專利認證，「陳教授也是理工學院第一批招收的女學生。目前，在理工學院裡，女學生的比例達到四分之一，相信未來會有更多女性，投入國防科研領域」。

最後，蔡英文期許在場每一位同學，除了基礎的科研能力，也要具備良好的學識，並且不斷精進自我。未來投入第一線的研發行列，一定能為國家厚植國防科研能量。

