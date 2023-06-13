【廣編】國際美妝大獎摘5金　兒童美妝保養品牌BOTITE PLUS推出超強66折優惠

▲美彤國際旗下BOTITE PLUS首度叩關國際美妝大獎，即榮獲源自英國的The Asia 2023 Global Makeup Awards 全球美妝大獎最佳美妝品牌金獎。



圖、文／美彤國際提供

和碩集團、晶碩集團子公司美彤國際旗下兒童專業美妝保養品牌BOTITE PLUS及全系列產品榮獲源自英國的The Asia 2023 Global Makeup Awards全球美妝大獎多項大獎肯定，可剝除式水性指甲油系列產品更在具有英國美妝界奧斯卡獎之稱Pure Beauty Global Awards手部產品類一舉摘冠，其他品項亦入圍不同領域的最終決賽。BOTITE PLUS為慶祝得獎，將於品牌專賣店、MOMO、蝦皮、FORIMART等通路推出多款優惠組合！

BOTITE PLUS全系列產品開發及設計以Fun、Beauty、Health三個元素為出發點，從原料成分到產品包裝，皆透過美彤國際強大的品牌設計能力以及R&D實驗室嚴格把關品質，更斥資超過千萬進行產品安全檢驗，致力打造兼具美學與安全的兒童美妝保養產品。

國際美妝金獎品牌BOTITE PLUS歡慶得獎，各項優惠組合於MOMO、蝦皮與FORIMART 618購物節期間，享得獎品項組合優惠66折起，MOMO更有多項專屬優惠，BOTITE PLUS致力成為滿足大人小孩的專業美妝保養品牌，為寶貝的天真可愛加上多元色彩，讓兒童從小就可以培養美學，恣意創造繽紛生活。

MOMO 618購物網 : https://reurl.cc/b9Xzpo

蝦皮購物網 : https://reurl.cc/GAdR73

FORIMART：https://www.forimart.com.tw/pages/botiteplus

優惠期間：6/9優惠全面開始，部分優惠商品組合優惠到6月底