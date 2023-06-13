雲南伴娘遭綁電線桿　腳底點鞭炮狂炸！婚鬧現場畫面流出惹議

記者崔子柔／綜合報導

大陸部分地區保有「婚鬧」習俗，時常有整過頭的情況引起網友討論。近日雲南省曲靖市的伴娘被綁在電線桿上，腳底還被扔鞭炮，畫面曝光後引起網友批評。

▲雲南伴娘遭綁電線桿，腳下點鞭炮。（圖／翻攝自微博）



根據《巴士的報》報導，影片拍攝日期為6月9日，第一段畫面中一名伴娘被綁在電線桿上，雙手遭透明膠帶綑綁，一名伴郎在他腳底下點鞭炮，同時另名伴郎持續用膠帶將她的腰部和電線桿纏繞黏住。

另一段畫面中，兩名伴娘都被綁在電線桿上，一名伴郎點燃鞭炮後朝她們腳底砸去，其中一名伴娘還嚇得罵了髒話。

▲兩名伴郎協力惡整。（圖／翻攝自微博）



影片在網路上傳開後，大陸網友紛紛對這樣的「低俗婚鬧」表示譴責，「太危險了，燒了裙子傷了人怎麼辦？簡直是胡鬧」、「這叫欺負人，哪有這麼低俗的鬧婚」，還有人建議伴娘可以報警。

曲靖市麒麟區政府辦公室工作人員表示，已經收到市政府辦公室的詢問，正在核實此事是否發生在該區。曲靖市警局則稱沒有收到相關報案或消息。

一名在曲靖市進行婚攝工作的攝影師說，他見過不少類似情況，其中「麒麟、羅平、陸良、富源、沾益等很多地方都喜歡把人綁電線桿上」。當地從事婚禮策劃10多年的王男則稱，把伴娘綁在電線桿上的行為是從外地學的，類似的短影音在5、6年前就有，有些新人覺得婚鬧好玩，就不會去阻止，伴娘只要沒被傷害到，可能也默認這個事情。