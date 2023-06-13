　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雲南伴娘遭綁電線桿　腳底點鞭炮狂炸！婚鬧現場畫面流出惹議

記者崔子柔／綜合報導

大陸部分地區保有「婚鬧」習俗，時常有整過頭的情況引起網友討論。近日雲南省曲靖市的伴娘被綁在電線桿上，腳底還被扔鞭炮，畫面曝光後引起網友批評。

▲▼雲南伴娘。（圖／翻攝自微博）

▲雲南伴娘遭綁電線桿，腳下點鞭炮。（圖／翻攝自微博）

根據《巴士的報》報導，影片拍攝日期為6月9日，第一段畫面中一名伴娘被綁在電線桿上，雙手遭透明膠帶綑綁，一名伴郎在他腳底下點鞭炮，同時另名伴郎持續用膠帶將她的腰部和電線桿纏繞黏住。

另一段畫面中，兩名伴娘都被綁在電線桿上，一名伴郎點燃鞭炮後朝她們腳底砸去，其中一名伴娘還嚇得罵了髒話。

▲▼雲南伴娘。（圖／翻攝自微博）

▲兩名伴郎協力惡整。（圖／翻攝自微博）

影片在網路上傳開後，大陸網友紛紛對這樣的「低俗婚鬧」表示譴責，「太危險了，燒了裙子傷了人怎麼辦？簡直是胡鬧」、「這叫欺負人，哪有這麼低俗的鬧婚」，還有人建議伴娘可以報警。

曲靖市麒麟區政府辦公室工作人員表示，已經收到市政府辦公室的詢問，正在核實此事是否發生在該區。曲靖市警局則稱沒有收到相關報案或消息。

一名在曲靖市進行婚攝工作的攝影師說，他見過不少類似情況，其中「麒麟、羅平、陸良、富源、沾益等很多地方都喜歡把人綁電線桿上」。當地從事婚禮策劃10多年的王男則稱，把伴娘綁在電線桿上的行為是從外地學的，類似的短影音在5、6年前就有，有些新人覺得婚鬧好玩，就不會去阻止，伴娘只要沒被傷害到，可能也默認這個事情。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
朱凱翔涉性騷《不演了新聞台》宣布暫停播出！聽眾嘆：2台翻車了
3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝
陳芳盈揭發朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴「心力交瘁」
快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雲南伴娘遭綁電線桿　腳底點鞭炮狂炸！婚鬧現場畫面流出惹議

搭高鐵買到「水齡16500年」古董水　專家分析真相

25歲男鬧區「見人就撞」死傷者躺一路！邊殺人邊發文：有種在笑啊

國泰空服員加薪3%至8%　新入職月薪可達7.8萬元

吳釗燮感謝美國協訓國軍　陸：當「炮灰」把台灣推向災難

穿龍袍上網賣！　42人盜墓集團被一鍋端...贓物還有清誥命夫人鳳冠

狄鶯：不要去挑釁對岸　看烏克蘭下場就知道

美控「助伊朗飛彈軍購」制裁中企　陸商務部：將採取必要措施

陸水泥業實施夏季錯峰停產　1至3月「旺季不旺」價格創五年新低

陸蓋「透明公廁」排泄看光光　清潔員：已使用5個多月了

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

朱學恒認錯18秒音檔曝！鍾沛君哽咽批：毫無悔意

雲南伴娘遭綁電線桿　腳底點鞭炮狂炸！婚鬧現場畫面流出惹議

搭高鐵買到「水齡16500年」古董水　專家分析真相

25歲男鬧區「見人就撞」死傷者躺一路！邊殺人邊發文：有種在笑啊

國泰空服員加薪3%至8%　新入職月薪可達7.8萬元

吳釗燮感謝美國協訓國軍　陸：當「炮灰」把台灣推向災難

穿龍袍上網賣！　42人盜墓集團被一鍋端...贓物還有清誥命夫人鳳冠

狄鶯：不要去挑釁對岸　看烏克蘭下場就知道

美控「助伊朗飛彈軍購」制裁中企　陸商務部：將採取必要措施

陸水泥業實施夏季錯峰停產　1至3月「旺季不旺」價格創五年新低

陸蓋「透明公廁」排泄看光光　清潔員：已使用5個多月了

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

台灣尾巴被掃到！　「一條強對流雨帶」曝

朱學恒、朱凱翔都被控性騷　他分析「藍軍老虎兩顆牙被剪」

66架F-16V延宕交付　我軍官：幻象再飛10年沒問題

60元台鐵便當「這配菜」消失　眾人嘆：為了它才買

通膨數據公布前夕「美股收高」！　道瓊漲逾189點

太陽花學運發言人控「前波蘭外交官」性侵　駐台辦回應了

「京都動畫縱火案」9月開庭、辯護律師將主張「被告精神失常」

降膚溫、去油光！夏日必備「涼感保養美妝」盤點　AHC防曬氣墊、IPSA潤唇膏

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

大陸熱門新聞

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

見人就撞死傷者躺一路！25歲男一邊殺人一邊發文

搭高鐵買到水齡16500年礦泉水　專家曝真相

雲南伴娘遭綁電線桿　「腳底點鞭炮」狂炸

狄鶯：不要去挑釁對岸　看烏克蘭就知道

公司「做4休3」實施1個月　老闆：不自律員工很混

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

稀奇！麒麟神獸出沒雲南深山

帶血嬰兒被丟醫院大廳！護理師：產婦被老公抱去急救

穿龍袍上網賣！ 42人盜墓集團被一鍋端...贓物還有清誥命夫人鳳冠

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

拖鞋打死倉鼠被捕　他：倉鼠也是老鼠

爸姓江、媽姓胡給兒子取名　他崩潰21年

40歲男辭8萬月薪！回家當「全職兒子」爽領2萬

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面