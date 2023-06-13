可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

▲有3星座男生不容易發脾氣，又懂得賺錢，女生們可得好好把握。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

地基打得深或淺、紮實與否，決定一棟建築的穩固程度，而美好的愛情同樣也需一定的經濟支持。不過，有些人在愛情裡較注重感覺，不會太計較雙方的經濟條件；反之有的人較現實，不但要找好脾氣，還要挑懂得賺錢的。《搜狐網》星座專欄即盤點3個脾氣好、又有賺錢腦的星座男，女生們如果幸運遇到可以考慮嫁了。

1.金牛座

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無論別人做什麼，金牛座的臉上總是一副平淡的樣子，也不會因別人開的小玩笑而走心生氣。就算真的與人發生爭執與矛盾，也不會放在心上，總是露出一臉憨憨的笑容，任何人看了都不忍心再欺負他們。

此外，金牛座還是一個注重家庭的好男人，有著強烈的責任感，主動扛起家裡經濟重擔，努力工作養家餬口。在金錢方面懂得變通，往往能找到一些令人意想不到的賺錢方式，且經常會有所收穫，遇到這種脾氣好又有賺錢腦的，就嫁了吧。

2.巨蟹座

是個很重感情的人，特別是對於自己的朋友和親人，總不忍心發脾氣，時時懷著一顆感恩的心。不管是朋友或是親人，總認為對方都是真心對自己好的人，即使有時手段過於強硬，但出發點總是好的，因此有著很強的容忍度，不亂發脾氣。

對於顧家、愛家的巨蟹座而言，不只為自己，更是會為了滿足家人一切良好的物質條件努力打拚賺錢。對於金錢方面有著敏銳的觀察力，總懂得抓準時機小賺一筆，慢慢的財富也就累積得越來越多，遇到這麼好的男人還在考慮什麼？

▲摩羯座不容易被惹怒，好脾氣又認真工作賺錢。（示意圖／本報資料照）

3.摩羯座

摩羯座內心是個豁達之人、脾氣很好，不會真的生氣。朋友間互動常開開玩笑都是無傷大雅的，不會真的往心裡去，對身邊的人包容大度，即使有些小摩擦，也不會太介意。在生活中很難看到他們發火的時候，仿佛沒有事情能惹怒他們。

在工作中，摩羯座十分投入與認真，為人聰明，卻不會驕傲自滿，總會認真的向他人學習，以掌握不同的技能。強大的個人實力使他們做事很有眼光，容易成功。在賺錢方面更是如此，往往會想到令人激賞的點子，替公司與個人帶來很高收益。