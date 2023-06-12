腎病翁多喝魚腥草茶想消火氣　退火不成血鉀濃度反飆破正常值

▲魚腥草。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者高堂堯／南投報導

8旬王姓老翁患有慢性腎臟病，定期回診追蹤，醫師安排檢查發現其血鉀濃度上升、超過正常值，進一步了解發現王翁因為自覺胸悶、火氣大，聽說多喝魚腥草煮的涼茶可以退火，所以每天都豪飲一大碗；醫師提醒民眾別自行飲用，尤其腎臟功能不佳者，恐退火不成反而傷身，甚至導致腎功能惡化、需洗腎治療。

衛福部南投醫院腎臟科主任莊宗芳解釋， 腎臟是身體內鉀離子主要的排泄器官，健康的腎臟會透過尿液排出過多的鉀離子，但如果罹有腎臟疾患的民眾可能無法順利將鉀離子排出，而血鉀濃度過高時可能會出現手指麻痺、嘴唇麻木、疲倦、無力、心律不整等症狀；王翁當時的血鉀濃度已達6.3mmol/l，而正常參考值為3.6至5.1mmol/l。

▲衛福部南投醫院腎臟科主任莊宗芳。（圖／衛福部南投醫院提供）

中醫科醫師賴卉蓮表示，魚腥草為三白草科植物蕺菜的帶根全草，味辛、微寒，歸肺經，有清熱解毒、消癰排膿、利尿通淋等作用，常用以治療肺癰吐膿、痰熱喘咳、熱痢、熱淋、癰腫瘡毒等症狀；就現代藥理研究，魚腥草含有魚腥草素、揮發油、蕺菜鹼、槲皮甙、氯化鉀、硫酸鉀等，而魚腥草素對多種細菌有不同程度的抑制作用，能增強白細胞吞噬能力，提高機體免疫力，並有抗炎作用。

賴卉蓮指出，魚腥草所含的槲皮素及鉀鹽能擴張腎動脈，增加腎動脈血流量，因而有利尿作用，若是腎病患者臨床使用上須小心注意；魚腥草也常被當成野菜食用，雖然副作用較少，但也有少數人在食用後感到腸胃不適，古籍上也有記載虛寒及陰性外傷者忌服，故臨床應用還是應該在專業中醫師指導下使用。

營養師黃淑敏表示，植物本身含有豐富鉀離子，常有民眾將魚腥草煮成茶水，易使其中的鉀離子溶入湯汁裡，大量飲用也容易攝取過多鉀離子；鉀離子隨可維持體內水分平衡及參與神經訊息的傳導過程，但身體內鉀離子主要是由腎臟排泄，當腎臟受損、組織細胞遭受大量破壞，細胞內的鉀離子會被釋放進入血液，導致高血鉀症，因此慢性腎臟衰竭患者須限制飲食中鉀的攝取。