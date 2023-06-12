　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女同志結婚3年「國外領養小孩」！回台慘被婆婆羞辱：別人的種

一名女子抱怨和女友結婚後遇到惡婆婆。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲一名女子抱怨和女友結婚後遇到惡婆婆。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

婆媳問題不只異性婚姻會發生，就連同性也可能遇到。一名定居在美國洛杉磯的台灣女子，抱怨結婚後遇到惡婆婆，種種行為讓她看不下去，掀起一番議論。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，她是同性結婚，一般人以為不會遇到婆媳糾紛，但偏偏她就遇到了，接著控訴3大罪狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

※事件一

原PO在國外結婚，對方也是台灣人，結婚3年多領養1個小孩，她和另一半都很疼惜，婆婆卻覺得是外人，「別人的種不是流她們家的血」，回台灣過年時，會故意在一群小朋友中酸溜溜地說：「你們的孩子是領養的，我們可憐他才把他帶回家」，由於小孩聽不太懂中文，加上老人家說話有口音，因此會跑來問她，讓她當下火冒三丈。

※事件二

原PO在台灣有買房子，打算出租賺錢，有時候會請媽媽看顧，婆婆則希望可以租給小舅，「讓他們新婚夫婦多存一點錢，好之後買房子，而且也有2個小孩」，原本想說是自己家人，才發現小舅現在租的房子，已經快1年沒繳房租，婆婆卻一副理所當然的樣子，回答：「自己家人幹嘛這麼計較」，氣得她放話警告。

※事件三

原PO的家是3房1廳，分別是主臥、小孩房間和書房，婆婆和公公有次出國，順便來找他們，她打算讓長輩睡主臥室，自己和另一半睡小孩的房間。本以為只有2個人，結果來的時候，還有小舅夫妻和2個小孩，根本沒有多的房間，因此和另一半協商，決定出錢讓他們住旅店，豈料婆婆竟歇斯底里，不滿地說：「是嫌我們嗎？」不斷發瘋鬧事。

後來，另一半盡量安撫他們情緒，原PO想說來煮飯，婆婆就自動走到廚房，打開冰箱到處翻，嘴裡一直碎念：「怎麼沒有蔥沒有薑沒有肉，我女兒嫁過來一直都吃空氣嗎？」讓她很想把人趕出去。

經歷曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「妳還是要堅定住自己的底線，不然婆婆也會無下限的欺侮妳的」、「不知道為什麼看完覺得妳另一半有點豬的感覺」、「我覺得不管是同性伴侶還是異性，誰的父母就應該由誰自己處理」、「好沒素養的婆婆喔，傻眼」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
山西省男子因工作調動問題3年沒上班　不僅照領薪水還加薪
針對幼童下手！法國「敘利亞難民突暴走」　持刀猛砍5人2命危
宿舍管理員多次性侵學生聾啞母親　下跪道歉後還嗆聲：保證書只是廢紙

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
TOYOTA「大改款C-HR」首度釋出官方預告
關西機場伴手禮店倒光！　旅客撲空淪土產難民
新北21歲男陳屍旅館浴缸！
駕「瑞典坦克」撞死1男2女　宜大教授宣告死亡
陳綺貞被舊愛控「情緒霸凌」　五月天阿信發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園大規模停水影響16.7萬戶　1999、1910專線24小時諮詢服務

文化部發布人事安排　陳貺怡接任「國立臺灣美術館」館長

新北幼兒園餵藥案掀恐慌　教育部發函各縣市促督導「用藥安全」

王品旗下「這1間」CP值最高？一致點頭　見1缺點全笑翻

女同志結婚3年「國外領養小孩」！回台慘被婆婆羞辱：別人的種

新北幼兒園餵藥案　食藥署曝國內15張「巴比妥藥證」現況

一吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病了

台大「這科系」轉出率近半數！轉系排行榜曝　1科系意外超搶手

12星座下半年財運曝！「這1星座」快買威力彩...有望財富大爆發

蛋價周三降3元！是否還有下修空間　陳吉仲：要看市場供需

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

誤把爸爸當壞人咬出血洞　虎斑汪自責「趴門口道歉」

桃園大規模停水影響16.7萬戶　1999、1910專線24小時諮詢服務

文化部發布人事安排　陳貺怡接任「國立臺灣美術館」館長

新北幼兒園餵藥案掀恐慌　教育部發函各縣市促督導「用藥安全」

王品旗下「這1間」CP值最高？一致點頭　見1缺點全笑翻

女同志結婚3年「國外領養小孩」！回台慘被婆婆羞辱：別人的種

新北幼兒園餵藥案　食藥署曝國內15張「巴比妥藥證」現況

一吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病了

台大「這科系」轉出率近半數！轉系排行榜曝　1科系意外超搶手

12星座下半年財運曝！「這1星座」快買威力彩...有望財富大爆發

蛋價周三降3元！是否還有下修空間　陳吉仲：要看市場供需

桃園大規模停水影響16.7萬戶　1999、1910專線24小時諮詢服務

快訊／感人！手指骨折照打　「本土洋將」蔡文誠G5登錄了

臺灣第一客　中央大學客家學院慶成立20週年

蔡英文視察「愛國者三型飛彈部隊」　觀看虛擬戰場模擬系統

小心假徵才、真詐騙！　台酒遭冒名急澄清

桃園市社區大樓藏賭場　社群網站攬客...大媽、阿北進警局

埔里鎮公民審議及參與式預算　3社區票選最需要提案

TOYOTA「第2代C-HR」首度釋出官方預告　帥氣車尾、確定6／26發表

文化部發布人事安排　陳貺怡接任「國立臺灣美術館」館長

飼主發傳單邀道別！癌末搜救犬迎「最後散步」　社居鄰居現身相挺

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

生活熱門新聞

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！一票反推爆

「可以和妳打X嗎？」議員控名嘴性騷擾

威力彩連15槓！今晚飆5.5億　4星座4生肖財運旺

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

KK園區不要台灣人！台人被騙去「更可怕1地」

新冠大爆發！　「天選之人醫」提8建議

5縣市豪大雨！「滯留鋒+西南氣流」明襲加劇　全台下一周

快訊／大雷雨警報！　高屏防劇烈降雨、雷擊

1家具「爬滿塵蟎+細菌」　醫：趕快洗

前輔導長「沒想到人生中最乖決定，以最叛逆方式出場」

女友尿尿完「1習慣」他看呆！一票喊噁

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

痛揭陳綺貞霸凌同事！　舊愛鍾成虎列8罪狀開撕：被虐待得生不如死

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

男星突肚痛送醫搶救「昏迷20天病危」！

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面