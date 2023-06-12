女同志結婚3年「國外領養小孩」！回台慘被婆婆羞辱：別人的種

▲一名女子抱怨和女友結婚後遇到惡婆婆。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

婆媳問題不只異性婚姻會發生，就連同性也可能遇到。一名定居在美國洛杉磯的台灣女子，抱怨結婚後遇到惡婆婆，種種行為讓她看不下去，掀起一番議論。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，她是同性結婚，一般人以為不會遇到婆媳糾紛，但偏偏她就遇到了，接著控訴3大罪狀。

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※事件一

原PO在國外結婚，對方也是台灣人，結婚3年多領養1個小孩，她和另一半都很疼惜，婆婆卻覺得是外人，「別人的種不是流她們家的血」，回台灣過年時，會故意在一群小朋友中酸溜溜地說：「你們的孩子是領養的，我們可憐他才把他帶回家」，由於小孩聽不太懂中文，加上老人家說話有口音，因此會跑來問她，讓她當下火冒三丈。

※事件二

原PO在台灣有買房子，打算出租賺錢，有時候會請媽媽看顧，婆婆則希望可以租給小舅，「讓他們新婚夫婦多存一點錢，好之後買房子，而且也有2個小孩」，原本想說是自己家人，才發現小舅現在租的房子，已經快1年沒繳房租，婆婆卻一副理所當然的樣子，回答：「自己家人幹嘛這麼計較」，氣得她放話警告。

※事件三

原PO的家是3房1廳，分別是主臥、小孩房間和書房，婆婆和公公有次出國，順便來找他們，她打算讓長輩睡主臥室，自己和另一半睡小孩的房間。本以為只有2個人，結果來的時候，還有小舅夫妻和2個小孩，根本沒有多的房間，因此和另一半協商，決定出錢讓他們住旅店，豈料婆婆竟歇斯底里，不滿地說：「是嫌我們嗎？」不斷發瘋鬧事。

後來，另一半盡量安撫他們情緒，原PO想說來煮飯，婆婆就自動走到廚房，打開冰箱到處翻，嘴裡一直碎念：「怎麼沒有蔥沒有薑沒有肉，我女兒嫁過來一直都吃空氣嗎？」讓她很想把人趕出去。

經歷曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「妳還是要堅定住自己的底線，不然婆婆也會無下限的欺侮妳的」、「不知道為什麼看完覺得妳另一半有點豬的感覺」、「我覺得不管是同性伴侶還是異性，誰的父母就應該由誰自己處理」、「好沒素養的婆婆喔，傻眼」。

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