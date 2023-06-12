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12星座下半年財運曝！「這1星座」快買威力彩...有望財富大爆發

（示意圖／pixabay）

▲專家分析12星座下半年財運運勢。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序已進入國曆6月上旬，已邁入2023年下半年度，相信不少人都很關心自己的財運。塔羅牌老師艾菲爾即分享十二星座財運走勢，「財富是每個人追求的夢想，而星座卻是指引我們人生旅程的燈塔。在即將邁入充滿無限可能的2023年下半年，帶著期待和激動，為你揭開十二星座財運的神秘面紗。」同時參考太陽、上升星座！

白羊座：

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白羊座在2023年下半年有不錯的財運，特別是在6月和7月，可以利用木星和水星的合相，以及寶瓶座流星雨的影響，來增加收入或投資的機會。不過要注意控制開支，避免浪費或超支。8月和9月要小心財務風險，不要輕易借貸或擔保。10月和11月可以透過日環食和行星沖日的影響，來調整財務規劃或改善收支狀況。12月要注意防止財物丟失或被盜。

金牛座：

金牛座在2023年下半年的財運比較平穩，沒有太大的起伏。不過要注意在7月和8月，因為超級滿月和超級藍月的影響，可能會有一些意外開支或損失，要做好預防措施。9月和10月可以利用海王星和太陽的沖日，以及日環食的影響，來增加收入或投資的回報。11月和12月要小心財務爭議或欺詐，不要輕信他人或簽署不利的合約。

雙子座：

雙子座在2023年下半年的財運比較起伏，有時好有時壞。6月和7月要注意控制開支，避免因為消費或娛樂而浪費錢財。8月和9月可以利用英仙座流星雨和土星與太陽的沖日的影響，來增加收入或投資的機會。不過要注意風險控制，不要貪心或冒險。10月和11月要小心財務風險，不要藉貸或擔保。12月可以利用雙子座流星雨和至日的影響，來改善收支狀況或獲得意外之財。

巨蟹座：

巨蟹座在2023年下半年的財運比較低迷，沒有太多的收入或投資的機會。6月和7月要注意防止財物丟失或被盜，不要隨意放置或借出錢財。8月和9月要小心財務爭議或欺詐，不要輕信他人或簽署不利的合約。10月和11月可以利用日環食和行星沖日的影響，來調整財務規劃或改善收支狀況。12月要注意控制開支，避免因為消費或娛樂而浪費錢財。

獅子座：

2023年下半年，獅子座的財富金錢運勢較為穩定，沒有太大的波動。6月和8月的超級滿月可能會帶來一些意外收入或支出，需要注意理財規劃。7月和11月的行星沖日可能會影響獅子座的工作和事業，需要多加努力和溝通。10月的日環食可能會給獅子座帶來一些創新和突破的機會，需要把握時機。

處女座：

2023年下半年，處女座的財富金錢運勢有所上升，有不錯的收益和增長。7月和9月的行星接近可能會給處女座帶來一些合作和投資的機會，需要謹慎選擇和評估。8月和12月的流星雨可能會給處女座帶來一些靈感和創意，需要充分發揮和利用。10月的月偏食可能會給處女座帶來一些變化和調整，需要靈活應對和適應。

天秤座：

2023年下半年，天秤座的財富金錢運勢有所波動，有起有落。6月和7月的行星合相可能會給天秤座帶來一些競爭和壓力，需要保持冷靜和自信。8月的超級藍月可能會給天秤座帶來一些幸運和驚喜，需要抓住機遇和享受過程。9月和11月的行星沖日可能會給天秤座帶來一些挑戰和困難，需要堅持不懈和求助他人。

天蠍座：

2023年下半年，天蠍座的財富金錢運勢較為平穩，沒有太大的變化。6月和9月的行星接近可能會給天蠍座帶來一些支持和幫助，需要感恩回報和建立關係。7月和12月的至日可能會給天蠍座帶來一些反思和總結，需要清理舊賬和規劃新目標。8月和10月的日食可能會給天蠍座帶來一些轉折和機緣，需要勇敢嘗試和改變自我。

射手座：

射手座在2023年下半年的財富金錢運勢較為平穩，沒有太大的波動。6月和7月是收入增加的時期，可以利用木星和水星的影響，拓展業務或投資。8月和9月是支出增加的時期，需要注意節省開支，避免不必要的浪費。10月和11月是財富穩定的時期，可以維持現有的收支平衡，不要冒險或貪心。12月是財富有所回升的時期，可以藉助雙子座流星雨的能量，增加收入或獲得意外之財。

摩羯座：

摩羯座在2023年下半年的財富金錢運勢較為良好，有不錯的發展機會。6月和7月是財富增長的時期，可以利用金星和水星的影響，提升工作效率或創造新的價值。8月和9月是財富穩固的時期，可以利用土星和太陽的沖日，鞏固現有的成果或積累資源。10月和11月是財富有所波動的時期，需要注意日環食和行星沖日的影響，避免投資風險或信用危機。12月是財富恢復的時期，可以藉助至日和木星的能量，恢復信心或調整策略。

水瓶座：

水瓶座在2023年下半年的財富金錢運勢較為波動，有起伏不定的情況。6月和7月是財富下降的時期，需要注意木星和水星與月亮的接近，可能會帶來一些意外損失或破財之災。8月和9月是財富回升的時期，可以利用超級滿月和超級藍月，增加收入或獲得額外收益。10月和11月是財富平淡的時期，沒有太大的變化，可以維持現狀或節省開支。12月是財富有所提升的時期，可以藉助雙子座流星雨和小熊座流星雨，抓住機會或創造奇蹟。

雙魚座：

雙魚座在2023年下半年的財富金錢運勢較為優秀，有很多好運氣。6月和7月是財富爆發的時期，可以利用夏至和金星與水星的合相，大展拳腳或實現夢想。8月和9月是財富持續的時期，可以利用英仙座流星雨和海王星與太陽的沖日，保持良好狀態或擴大影響力。10月和11月是財富大爆發的時期，可以利用日環食和獅子座流星雨，開拓新領域或獲得新收益。12月是財富巔峰的時期，可以藉助至日和木星與太陽的沖日，享受成果或達到目標。

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