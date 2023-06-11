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超噁咖啡廳店長「上班狂磨腳皮」　沒洗手直接做飲料！韓網罵爆

▲▼ 南韓連鎖咖啡廳爆出食安問題。（圖／翻攝自韓網）

▲ 咖啡廳店長竟在店內磨腳皮。（圖／翻攝自韓網）

記者陳宛貞／編譯

南韓連鎖咖啡廳TheVenti爆出食安問題，有消費者目睹店長在店內磨腳皮，接著竟用磨過腳皮的手製作飲料，令他氣得將照片PO網並提出客訴，未料業者僅稱會加強衛生教育，竟拒絕退費給他，令網友紛紛大罵。

綜合MBN等韓媒，一名網友10日在網路論壇發文說明，他近日到一家TheVenti加盟店消費，在店外用機台結帳後正在等咖啡，就看見本來在後方磨腳皮的店長突然走出來，開始製作他的咖啡，且手上還戴著剛剛磨腳皮時戴的手套，「雖然想努力不去在意，無論如何還是喝不下去，感覺腳皮都掉到咖啡裡了」。

事實上，他剛到店門口就看見店長在後面磨腳皮，也拍下照片打算之後檢舉，但因為當時店內還有其他店員，他理所當然以為飲料會由店員製作，沒想到拿到店長製作的「腳皮咖啡」。他事後向總公司提出客訴，並要求退回咖啡錢，業者對此卻回應，「會加強衛生教育，但恕無法退費」。

這則貼文及照片在網路上迅速擴散，引發輿論撻伐。TheVenti對此緊急在官網發出聲明，稱總公司將積極且徹底提升對事發門市的衛生教育，同時向受害的顧客致歉，也坦承在管理加盟門市上有疏忽，並承諾將迅速採取後續措施。

儘管總公司道歉滅火，憤怒的網友仍紛紛表示，「這種店就是該倒」、「角質不是會飛嗎……為什麼不退費啊也才多少錢」、「磨腳皮這種事是在私人空間才能做的吧」、「太衝擊了」、「總公司態度好差」、「居然拒絕退費？小心因小失大」。

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