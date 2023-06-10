「皮膚無一處完整」受虐3歲童躺病床8月　生母男友施暴再延押2月　

▲彰化3歲童受虐。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名陳姓男子去年用腳踹踢同居人3歲兒子的頭部著地，導致身體上下出現數百處新舊瘀痕及腦出血，送醫時身上皮膚「沒有一處是完整的」，住院超過1個月，回新竹由專人照護至今近8個月，但陳男對於凌虐男童避重就輕，有逃亡之虞，法官裁定自6月15日起再延羈2月，不僅如此他還因傷害案被判3月有期徒刑。

案發在去年11月，3歲男童跟著生母從新竹搬到彰化與陳男一起租屋居住，27日生母將昏厥的兒子送醫時，已經無意識，醫師檢傷時發現男童瘦弱、嚴重營養不良、腿、大腿、臀部及背部都有疑似藤條抽打的瘀青傷痕，醫護人員看得眼眶泛紅「身上沒有一處完整皮膚」，男童呈現重度昏迷、瞳孔放大，腦出血，轉送彰基緊急手術，昏迷指數3，至今仍無法自理需要專人照護，陳男也被檢方依傷害致重傷害罪嫌向院方聲請羈押獲准。

▲彰化3歲童送醫急救。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

法官認為，陳男涉犯刑法第277條第2項後段傷害致重傷、第286條第1項、第3項後段對於未滿18歲之人，致人受重傷等罪嫌之犯罪嫌疑重大，為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，經訊問後坦承犯行，對於如何出手凌虐、傷害張姓兒童情節有避重就輕情形，仍有相當理由足認被告有逃亡之虞，爰依法裁定其應自6月15日起再延長羈押2月。

另外在男童發案前幾天，陳男還夥同王男逼迫黃男到土地公廟下跪懺悔道歉，分持棍棒對其拳打腳踢，導致黃男全身受有鈍器等傷害，被北斗警分局移送，彰化地院日前審結，依共同傷害罪被判3月有期徒刑。