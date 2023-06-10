　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「皮膚無一處完整」受虐3歲童躺病床8月　生母男友施暴再延押2月　

▲彰化3歲童受虐。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化3歲童受虐。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名陳姓男子去年用腳踹踢同居人3歲兒子的頭部著地，導致身體上下出現數百處新舊瘀痕及腦出血，送醫時身上皮膚「沒有一處是完整的」，住院超過1個月，回新竹由專人照護至今近8個月，但陳男對於凌虐男童避重就輕，有逃亡之虞，法官裁定自6月15日起再延羈2月，不僅如此他還因傷害案被判3月有期徒刑。

案發在去年11月，3歲男童跟著生母從新竹搬到彰化與陳男一起租屋居住，27日生母將昏厥的兒子送醫時，已經無意識，醫師檢傷時發現男童瘦弱、嚴重營養不良、腿、大腿、臀部及背部都有疑似藤條抽打的瘀青傷痕，醫護人員看得眼眶泛紅「身上沒有一處完整皮膚」，男童呈現重度昏迷、瞳孔放大，腦出血，轉送彰基緊急手術，昏迷指數3，至今仍無法自理需要專人照護，陳男也被檢方依傷害致重傷害罪嫌向院方聲請羈押獲准。

▲彰化3歲童受虐。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化3歲童送醫急救。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

法官認為，陳男涉犯刑法第277條第2項後段傷害致重傷、第286條第1項、第3項後段對於未滿18歲之人，致人受重傷等罪嫌之犯罪嫌疑重大，為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，經訊問後坦承犯行，對於如何出手凌虐、傷害張姓兒童情節有避重就輕情形，仍有相當理由足認被告有逃亡之虞，爰依法裁定其應自6月15日起再延長羈押2月。

另外在男童發案前幾天，陳男還夥同王男逼迫黃男到土地公廟下跪懺悔道歉，分持棍棒對其拳打腳踢，導致黃男全身受有鈍器等傷害，被北斗警分局移送，彰化地院日前審結，依共同傷害罪被判3月有期徒刑。

▲彰化3歲童受虐。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「冷氣28度+電扇」不如別吹　內行曝1關鍵：真的會冷
全台中獎！這3天防致災豪雨　一圖看警戒區
快訊／館長輸了！　判賠正妹網紅10萬
快訊／「隔空襲臀」啦啦隊還喊真香！　PLG球星道歉了
快訊／神劇男星猝逝！　睡一半走了
長榮「靜止狀態」遭泰航擦撞！　班機恐取消
賈永婕2女兒都送去美國！被酸「為何不在台灣唸」　她直球回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「皮膚無一處完整」受虐3歲童躺病床8月　生母男友施暴再延押2月　

女全身瘀傷暴斃...檢警4方向偵辦　不排除約談「借竅驅魔」聖母

通緝男酒駕出怪招「躲騎樓假裝回家」　住戶急揮手打臉...他臉綠

指她跳槽「背骨」還性騷男教練！　網紅艾瑪怒吉館長…結局曝光

台東1男1女海上玩立漿...體力不支揮手呼救　海巡成功救援

買檳榔違停被叭！雙煞開車狂追...踹凹車門　再拿鐵桶砸擋風玻璃

詐領72萬助理費供奉法師+買裙子　前台中市議員冉齡軒判刑4年

快訊／聯結車失控猛撞路燈！砸無辜女騎士　折甘蔗打橫躺4車道

快訊／國1南下路竹段「4車連環撞」！　占用內車道…回堵5K

台中夜校妹270度迴轉撞爆超商　拍抖音：人生第一台車離開我了

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

老婆吃完鱈魚香絲頭痛　老公下秒狂嗑撞到頭XD

郭雪芙曾被「耳邊私語」性騷擾　廣告濕身感受色眼神「反映被冷處理」

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「皮膚無一處完整」受虐3歲童躺病床8月　生母男友施暴再延押2月　

女全身瘀傷暴斃...檢警4方向偵辦　不排除約談「借竅驅魔」聖母

通緝男酒駕出怪招「躲騎樓假裝回家」　住戶急揮手打臉...他臉綠

指她跳槽「背骨」還性騷男教練！　網紅艾瑪怒吉館長…結局曝光

台東1男1女海上玩立漿...體力不支揮手呼救　海巡成功救援

買檳榔違停被叭！雙煞開車狂追...踹凹車門　再拿鐵桶砸擋風玻璃

詐領72萬助理費供奉法師+買裙子　前台中市議員冉齡軒判刑4年

快訊／聯結車失控猛撞路燈！砸無辜女騎士　折甘蔗打橫躺4車道

快訊／國1南下路竹段「4車連環撞」！　占用內車道…回堵5K

台中夜校妹270度迴轉撞爆超商　拍抖音：人生第一台車離開我了

農會輔導栽種有成　嘉義精品「極光歐若拉」番路鄉再+1　

快訊／鋒面靠近！雨彈開轟　7縣市大雨特報

難撇派對門陰霾！前英相強生閃辭國會議員　大喊獵巫：我是被趕走的

台灣國際熱氣球嘉年華將登場　滿滿60天幸福之旅

孫藝真22歲代表作美成傳說！複製同款清純感眼妝　無睫毛重臥蠶是重點

湯剛煮好「少做1動作」　害全家集體食物中毒！醫警告：很多人都中

勉勵畢業生勇往直前無懼怕　侯友宜：讓兩岸穩定青年遠離戰場進入職場

朱學恒性騷怪斷片？　矢板明夫轟：敷衍！近年「最失敗的道歉」

豔陽也不怕！營養師點名6種「防曬食物」，吃出白皙肌膚

媲美魔術強森！莫瑞連4場至少10助攻　「我們準備好奪冠」

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

男大生硬上喝醉女同學！震醒閨蜜問：能試試嗎

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

新北某托嬰中心「暴力換尿布」　社會局回應了

千人送行四海劉德華　這女人頻拭淚

台南保母虐嬰「腦出血+癲癇」　父控：2歲還不會站

徐巧芯收匿名花束　辦公室主任提告

童疑被虐死　鄰：深夜傳怒吼、哭聲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

苗栗國1深夜大貨車追撞　回堵1公里

豬哥男連續性騷2妹子秘書　當庭問：很爽齁

快訊／台中女四肢瘀青暴斃！4女信徒遭移送

更多熱門

相關新聞

新竹超美打卡咖啡店＋1

新竹超美打卡咖啡店＋1

古蹟老宅翻新、日系清新風格，質感系新開幕咖啡廳，通通都收錄在這！

新竹女騎士遭右轉砂石車撞翻輾死

新竹女騎士遭右轉砂石車撞翻輾死

竹北天坑挖呀挖　人行道下見坑外坑

竹北天坑挖呀挖　人行道下見坑外坑

香港再傳男子刺傷妻女後逃逸 3幼女最大僅6歲送醫後不治身亡

香港再傳男子刺傷妻女後逃逸 3幼女最大僅6歲送醫後不治身亡

請益之旅不間斷！侯友宜下週到新竹拜會　合體楊文科

請益之旅不間斷！侯友宜下週到新竹拜會　合體楊文科

關鍵字：

彰化.彰基昏迷新竹凌虐

讀者迴響

熱門新聞

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

蔡阿嘎YT消失6天「妻終於吐近況」

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

阿嬌離婚3年「路邊親臉」　對象起底是女版陳冠希

精品LINE貼圖＋桌布免費下載　

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

機車天天擋出入口！店家求讓道「收1回信傻眼了」

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面