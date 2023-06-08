108課綱弱化學生基礎能力！學者憂心：護國神山底下已現土石流

▲108課綱弱化學生基礎能力，引發學者擔憂護國神山恐因此遭到土石流。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

108課綱施行後，傳出不少頂大學生基礎學科成績有弱化趨勢，學者吳武典今（8日）更直言，上述情況已導致護國神山台積電底下出現土石流，而在長庚大學大一普通物理任教長達20餘年的邱韻如也指出，大一理工科系學生普物、微積分等基礎能力不僅逐年弱化，放棄學習狀況更逐年增加，即使補救教學或暑假重修，都很難把學生把學習興趣及信心拉上來。

2003年時，台大教授黃光國等兩百多位學界人士，共同發表「教改萬言書」，檢討當年由中研究院李遠哲院士所領軍的十年教改，而在20年後，教改論壇在今天上午舉行記者會，邀請黃光國等多位學者出席，批評20年來的教育問題依然叢生狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教改論壇召集人周祝瑛表示，20年過去，當年教改後遺症正逐漸發酵，當年少子化趨勢下廣設高中大學，造成目前許多私校面臨關閉命運，12年國教與108課綱實施以來，造成各種亂象，這些問題教育部要負很大責任，而108課綱造成學生基礎能力嚴重弱化。

台師大特教系名譽教授吳武典，則以日前台大電機學院院長張耀文提到，台灣科技人才培育有「少子化、廣設大學和政策錯誤」等三害，認為108課綱已經使得台灣科技人才缺口不斷擴大，讓護國神山台積電底下出現土石流，吳隨後提出「育才三要」，包括政府應該重修108課綱，讓大學重新定位，並培育術德兼備的真人才，希望透過「育才三要」培育未來的台灣人才。

▲學者批評教改至今依舊問題叢生，包括108課綱實施後，導致學生基礎學科能力弱化等各種亂象。（圖／記者許敏溶攝）

在長庚大學任教工學院大一普通物理任教長達20餘年的邱韻如也指出，自己主要任教電子系，見證20多年來理工科系學生程度由興到衰的狀況，其背後問題很多，包括少子化、教育政策、課綱改革、考試變革等，唯一沒改變是讀書只為升學考試的心態。

邱韻如進一步說明，在108課綱改革下，自然學科學分數驟降，加上學測在寒假舉行，導致高三上課無法正常，高三上最後一個月，許多學校已停止上進度，讓學生專心準備學測，而學測以後的高三下，以社區高中為例，只有屈指可數學生要參加7月分科測驗，因此無心學習加深廣課程，高中老師要上課簡直是在修練，而且學生在物化若一兩堂跟不上，之後程度也就跟不上。

儘管目前邱韻如已從長庚大學退休，但她在任教時發現，大一理工科系學生普物、微積分等基礎能力，不僅逐年弱化，其程度連高二、甚至國中基本概念都缺乏，也導致學生放棄學習狀況逐年增加，即使透過亡羊補牢式的補救教學或暑假重修，都很難把學生把學習興趣及信心拉上來，如何避免台灣理工人才斷層，需要大家一起努力。