坐馬桶「膝蓋骨」碎了！英女大生痠痛治不好　竟驗出巨大細胞瘤

▲貝瑟妮膝蓋痠痛,竟驗出巨大細胞瘤。(圖/翻攝臉書Bethany Eason、Ashley Middleton)



記者吳美依/綜合報導

來自英國的貝瑟妮(Bethany Eason)19歲那一年開始經常膝蓋痠痛,就診治療卻沒有改善,在接下來1年左右的時間裡,依然持續發作。她某天大學下課回家時,膝蓋又是一陣劇烈痠痛,於是就近在廁所馬桶坐著休息,未料膝蓋骨竟然應聲碎裂,送醫後驗出巨大細胞瘤。

貝瑟妮曾接受X光檢查,被醫師告知「長了東西」,但不確定是什麼,後來又轉診做物理治療,直到2017年2月膝蓋骨碎裂,才找出真正病灶。她回憶,「它就這樣碎掉了,我感覺到巨大痛苦,幾乎像是碰的一聲,這真的很痛苦。」

