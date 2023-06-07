知名婚友社遭爆「老闆私藏正妹當後宮」　男會員成冤大頭

▲自稱台大博士的楊申（站立者）除了網路平台，也辦實體聯誼活動，吸引會員。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

秀出與婚友聯誼公司「愛樂Two」老闆楊申的交往紀錄，A小姐氣憤難平地告訴本刊：「我跟他在一起一年多，一直被蒙在鼓裡，原來他把婚友社當成自己獵豔的工具，根本是不折不扣的渣男！」

本刊調查，愛樂Two是全台第一個募資千萬元達標的戀愛婚友平台，自稱擁有台大機械博士學位的老闆楊申，首創將數位約會與實體約會併行，運用心理學降低認識新朋友的心防，再結合約會課程和專屬顧問輔導，幫助單身者迅速找到對象，讓千名會員趨之若鶩。

A小姐表示，她是在2021年中旬透過廣告加入會員，參與過幾次聯誼活動後，主持人楊申便與她搭上線，並靠著溫文儒雅的外表及態度，讓她產生好感，雙方也在同年9月正式交往。

▲楊申化名Sam，自稱1986年次，卻被前女友查出其實是1980年出生。

2人成為男女朋友後，楊申就對有行銷企劃專長的A小姐開口，希望她能協助發想聯誼活動，吸引更多會員、開拓更大市場，原本工作已經很繁忙的A小姐為了幫助男友，決定不支薪加入團隊，與他一起經營婚友社。

此外，楊申也告訴A小姐，為了拓展婚友社的事業，他會利用公司的交友平台認識一些事業有成的女性，洽談異業結盟，請A小姐放心、他不會亂來；由於楊態度非常坦白，加上每次外出「談生意」都會報備，A小姐不疑有他，一直相信男友的忠誠。

▲愛樂Two老闆楊申遭前女友指控假借「異業結盟」等名義，跟不同女生約會。

沒想到去年5月，楊申突然告訴A小姐，說一名女會員「誤會」他劈腿，2人發生糾紛，希望A小姐能協助和對方解釋，她實際了解後才知道，原來楊根本是偷偷跟女會員交往，楊聲稱的「異業結盟」及「談生意」也都是假的，其實是忙著跟女生約會。憤怒的A小姐開始蒐集男友劈腿的證據，發現除了女會員外，楊申連公司的女同事也不放過。

更多鏡週刊報導

【全文】偽單身扮會員劈腿獵豔 知名婚友社老闆遭控渣男

【開婚友社當後宮2】脫單女被當攬客工具 「愛樂Two」收費全看臉超歧視

【開婚友社當後宮3】被爆找人妻當聯誼槍手 婚友社當後宮負責人回應了