　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金鐘編劇控《中時》副總編性騷　還被責備：大驚小怪

現任中國時報副總編輯劉永嘉被點名曾經性騷擾。（翻攝自劉永嘉臉書）

▲現任中國時報副總編輯劉永嘉被點名曾經性騷擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

性騷me too運動燒進媒體界，日前金鐘編劇鄭心媚曾在臉書透露也曾遭到某《中國時報》主管性騷擾與恐嚇，並指很多受害者不敢說，是因為會被認為小題大作，隨後中國作家趙思樂也揭露曾在來台宣傳時遭「媒體大佬」性騷。當時2人均未指名道姓，不過資深記者房慧真就點名稱是《上報》董事長王健壯，並指自己也曾遭王性騷。對此今（6日）鄭心媚則在臉書直接公布當初性騷擾她的人，並非王健壯，而是現任《中國時報》副總編輯劉永嘉，並指出現任《風傳媒》總編輯夏珍當初還責怪她大驚小怪。

鄭心媚今在臉書發文表示今日有2則與自己有關的新聞，一是房慧真認為當初性騷自己的人可能是《上報》董事長王健壯，二則是法院也認為導演瞿友寧的破億國片《刻在你心底的名字》劇本抄自她的《在天堂的路上》，只是因為提告罪名是「詐欺」瞿獲不起訴。

對於這兩起事件，鄭心媚有感而發稱2件事對她來說本質上是相同的，「台灣竟然是如此偽善殘酷的社會」。鄭心媚感嘆：「我們是不是在很多時候，都慣於選擇了站在高牆的一方？」舉例像是會有與她同為女性的採訪主任遭性騷的受害者「不要大驚小怪」，或是當初有許多人選擇幫瞿友寧發聲稱：「編劇本來就會換來換去。」告誡鄭做這一行必求人和等。

鄭心媚批評，「那些欺壓、性騷擾的人可惡，而不自覺地權勢依附贊同者，其實同樣可怕」，因為他們讓惡行持續橫行，更將本質上不合理、不應該發生的事情，描述為行之有年的常理。

鄭心媚最後更點名，稱為了不讓大家誤會，「當年性騷擾我的不是王健壯，我並不認識他，在工作上也跟他沒有交集過。騷擾我的是現任《中國時報》副總編輯劉永嘉，而責怪我大驚小怪的則是現任《風傳媒》總編輯夏珍。是的都仍位高權重。」

鄭心媚最後也就瞿友寧抄襲一事表示，希望大家明白，務必尊重原創編劇的著作權益，「不是你腦袋裡的故事，它就永遠不應該，也不會是。」

鄭心媚在臉書指名道姓點出當初性騷擾自己的人就是現任中國時報副總編輯劉永嘉。（翻攝自鄭心媚臉書）

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
媒體圈主管性騷+1　資深記者親吐遭遇！替慣犯媒體大佬王健壯「解套」
金鐘編劇也受害！她反應遭主管性騷、恐嚇　反被女上司指小題大作
《上報》董事長王健壯遭指性騷慣犯　手法堪比《色，戒》！4字回應了

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
蔡阿嘎「批日餐廳」炒作？　被起底吃美食：這怎麼罵，上不了新聞
認了「不當任用」性騷慣犯當助理　台南女議員深夜364字道歉
谷超可能變中颱！「首波滯留鋒」報到時間曝　全台防劇烈天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

知名婚友社遭爆「老闆私藏正妹當後宮」　男會員成冤大頭

5億高中生案再添2疑點　律師控：同婚配偶3度重返命案現場

5億高中生高處墜樓顱骨卻完整　律師控：警採證遲緩「沒封鎖現場」

金鐘編劇控《中時》副總編性騷　還被責備：大驚小怪

屏東死亡競速賽60人圍觀2死3傷　20多歲主糾首辦就出事：不敢了

載送上學半路「母女被撞死」　夫見屍崩潰哭：就說別跟我吵架

有溫度法官遭懲戒 民團百人抗議發起搶救姜麗香

狠殺女友！法官憂「無期等假釋太久」輕判15年　家屬怒揭開庭情況

男登玉山主峰突倒地不治　嘉義山區1個多月第5起死亡案

台南接連槍擊案　槍手火力驚人！藍綠陣營反應大不同

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀試車釀2死3傷　改管騎士狂催油門燒胎冒煙

知名婚友社遭爆「老闆私藏正妹當後宮」　男會員成冤大頭

5億高中生案再添2疑點　律師控：同婚配偶3度重返命案現場

5億高中生高處墜樓顱骨卻完整　律師控：警採證遲緩「沒封鎖現場」

金鐘編劇控《中時》副總編性騷　還被責備：大驚小怪

屏東死亡競速賽60人圍觀2死3傷　20多歲主糾首辦就出事：不敢了

載送上學半路「母女被撞死」　夫見屍崩潰哭：就說別跟我吵架

有溫度法官遭懲戒 民團百人抗議發起搶救姜麗香

狠殺女友！法官憂「無期等假釋太久」輕判15年　家屬怒揭開庭情況

男登玉山主峰突倒地不治　嘉義山區1個多月第5起死亡案

台南接連槍擊案　槍手火力驚人！藍綠陣營反應大不同

知名婚友社遭爆「老闆私藏正妹當後宮」　男會員成冤大頭

「魔獸」點名想加盟NBA這球隊：我很樂意幫忙奪冠

周士淵揮別「混亂婚姻」有新歡　直擊！穩交女伴扶回家

口罩男妻19歲下海陪酒！婚內收入1次5000　他幫付岳母醫藥費卻被綠

5億高中生案再添2疑點　律師控：同婚配偶3度重返命案現場

周曉涵爆13歲差姐弟戀！情斷大馬男星「曾曬床上運動片」…男方吐感情現況

5億高中生高處墜樓顱骨卻完整　律師控：警採證遲緩「沒封鎖現場」

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

國產之光　甲山林新作《天命奇御：遠征》事前預約正式啟動

口罩男妻婚變「東區會館當酒店妹」！火辣裝扮全被拍　3hrs秒賺1.3萬

女墜重陽橋卡橋墩　身體懸空胞姊緊抓…驚險救人畫面曝

社會熱門新聞

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

屏東死亡競速賽2死3傷　主揪：不敢再辦了

租地回填5.6萬噸汙泥　8黑心業者遭判刑

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

RISU瘋傳私密影像　律師：可判10年半

即／志明牛肉拉麵遭惡搞發文　業者提告

質疑解剖報告！中檢：應遵守偵查不公開

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

女警騎車飆國道抓違規　警改口不罰原因曝

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

醫點名「6款高草酸飲品」！有2種很多人天天喝

30歲男愛愛常軟掉！突問：可增大嗎？　醫愣住「全因女友1句話」

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

《兩天一夜》3成員成盤子「3包零食賣3500元」

即／大樂透端午加碼　18幸運兒抱走百萬

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面