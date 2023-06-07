金鐘編劇控《中時》副總編性騷　還被責備：大驚小怪

▲現任中國時報副總編輯劉永嘉被點名曾經性騷擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

性騷me too運動燒進媒體界，日前金鐘編劇鄭心媚曾在臉書透露也曾遭到某《中國時報》主管性騷擾與恐嚇，並指很多受害者不敢說，是因為會被認為小題大作，隨後中國作家趙思樂也揭露曾在來台宣傳時遭「媒體大佬」性騷。當時2人均未指名道姓，不過資深記者房慧真就點名稱是《上報》董事長王健壯，並指自己也曾遭王性騷。對此今（6日）鄭心媚則在臉書直接公布當初性騷擾她的人，並非王健壯，而是現任《中國時報》副總編輯劉永嘉，並指出現任《風傳媒》總編輯夏珍當初還責怪她大驚小怪。

鄭心媚今在臉書發文表示今日有2則與自己有關的新聞，一是房慧真認為當初性騷自己的人可能是《上報》董事長王健壯，二則是法院也認為導演瞿友寧的破億國片《刻在你心底的名字》劇本抄自她的《在天堂的路上》，只是因為提告罪名是「詐欺」瞿獲不起訴。

對於這兩起事件，鄭心媚有感而發稱2件事對她來說本質上是相同的，「台灣竟然是如此偽善殘酷的社會」。鄭心媚感嘆：「我們是不是在很多時候，都慣於選擇了站在高牆的一方？」舉例像是會有與她同為女性的採訪主任遭性騷的受害者「不要大驚小怪」，或是當初有許多人選擇幫瞿友寧發聲稱：「編劇本來就會換來換去。」告誡鄭做這一行必求人和等。

鄭心媚批評，「那些欺壓、性騷擾的人可惡，而不自覺地權勢依附贊同者，其實同樣可怕」，因為他們讓惡行持續橫行，更將本質上不合理、不應該發生的事情，描述為行之有年的常理。

鄭心媚最後更點名，稱為了不讓大家誤會，「當年性騷擾我的不是王健壯，我並不認識他，在工作上也跟他沒有交集過。騷擾我的是現任《中國時報》副總編輯劉永嘉，而責怪我大驚小怪的則是現任《風傳媒》總編輯夏珍。是的都仍位高權重。」

鄭心媚最後也就瞿友寧抄襲一事表示，希望大家明白，務必尊重原創編劇的著作權益，「不是你腦袋裡的故事，它就永遠不應該，也不會是。」

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