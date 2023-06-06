屏東死亡競速賽60人圍觀2死3傷　20多歲主揪首辦就出事：不敢了

▲屏東高樹鄉廣福大橋附近河堤4日發生2死3傷的嚴重車禍。（圖／翻攝記者爆料網群組）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東高樹鄉廣福大橋附近河堤邊4日發生4輛機車連撞，最終2死3傷的意外。警方追查發現，此案並非單純測試機車性能，而是改裝機車的競速活動，因此陸續約談10多人到案。其中，20多歲的陳姓主辦人表示，他第一次舉辦就遇到事故，下次不敢了。

車禍後網路上陸續流出許多畫面，包括60多人圍觀、路旁有大量汽車停靠，以及多量改裝機車在場催油門、拉轉燒胎冒白煙等，讓警方開始過大偵辦並追查。有證人指出，有特定群組散發4日車聚的消息，不少車友聞訊參加，每次以2至4台為一組方式飆車，當天倒數第2組車友出發，超過時間未返回，以為他們先行離開，因此再放行下一批，不幸釀成事故。

▲屏東車聚吸引至少60人參加。（圖／民眾提供）



據《自由時報》報導，屏東一名20歲左右的陳姓男子到案後表示，他因改裝車的愛好者，因此舉辦不收費活動讓同好共襄盛舉，一起帶著愛車到場比速度，現場許多人都互不相識，沒想到會發生事故，直言下次不敢再辦了。

警方表示，參與競速、主辦及活動工作人員都將被依公共危險罪送辦，詳細案情仍待釐清。

據了解，20歲何姓男子4日下午騎乘機車競速時，與43歲董姓男子搭載28歲潘男的機車發生對撞，又擦撞到2名廖姓友人的機車，導致19歲的廖男及43歲的董男死亡，另3人輕重傷。