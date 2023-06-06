上周每天2.8萬人染疫「輕症達最高點」！羅一鈞：疫情延續至7月初

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情反撲！疾病管制署今（6）日公布上周平均每日新增244例COVID-19本土個案(併發症)，日增28死，創下這波疫情以來新高。疾管署副署長羅一鈞表示，目前評估輕症疫情已經來到最高點，推算上周每天約增加2萬3000人～2萬8000人染疫，預期上升趨勢還會延續1~2周，整個6月、甚至7月初都還會是新冠疫情的高點。

▲疾管署發言人羅一鈞 。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署今(6)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(5/31-6/6)每日平均新增244例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/24-5/30)之每日平均新增208例上升17%；5月起本土併發症累計6,612例，未打滿3劑疫苗有3,267例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(2,290例)。

上周(5/28-6/3)平均每日新增28例死亡，較前一周(5/21-5/27)之每日死亡平均數20例上升；新增死亡個案中，94%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。

羅一鈞表示，現全國疫情整體處於高點，併發症創下第四波疫情以來新高，但住宿式機構住民陽性率上周持平，輕症可能已達高峰，至於屬於中重症的併發症則為落後指標，預期上升趨勢還是會維持1~2周，將觀察後續疫情是否明顯反轉。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明新冠肺炎疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署指出，新增檢出136例Omicron亞型變異株確定病例。其中71例本土個案分別為53例XBB (其中XBB.1.5佔20例、XBB.1.9佔17例、XBB.1.16佔8例、XBB.2.3佔3例)、15例BA.2.75、3例BQ.1；另65例境外移入分別為59例XBB (其中XBB.1.16佔19例、XBB.1.5佔16例、XBB.1.9佔15例、XBB.2.3佔5例)、6例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔65%，已為主流株，其次為BA.2.75佔32%，須密切觀察。