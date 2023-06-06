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大陸 大陸焦點 特派現場

女博士獻肉體當小三！指導教授幫寫論文還扶正　網諷：舔得好

中國女博士被傳獻肉體當小三　指導教授幫她寫論文還扶正！網評「學得好不如舔得好」

▲女博士被傳獻肉體往上爬。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸不時傳出「權色交易」事件，近日又被爆出一起類似消息，一名蘇姓女博士被傳在華南理工大學就讀博士學位期間，入學沒多久就成了顧姓指導教授的小三，蘇女獻肉體，換來顧姓教授直接「傳授秘訣」，讓蘇女得以順利取得博士學位，而且還把蘇女扶正，並安排大學教職給她。事件傳出後引發網友熱烈討論，更有網友評論「學得好不如舔得好」。

大陸微博網友近日熱烈討論這起事件，起因於蘇女在進行博士答辯的過程中，其中一名負責評比的李姓教授，突然在現場脫口說出：「顧老師一定會給妳安排在高校(大學)工作，以後的人生會往上走。」結果這句話成了「意外爆料」，讓蘇女與顧姓教授的關係也因此攤在陽光下。

兩人的關係，被李姓教授意外爆料。（翻自微博）

▲兩人的關係，被李姓教授意外爆料。（翻自微博）

外界盛傳蘇女來到華南理工大學就讀博士學位時，入學後不久即和顧姓指導教授發生關係，兩人更發展不倫戀。之後蘇女的論文寫作，甚至是資料蒐集，很大一部分都是由顧姓教授提供或代筆。據悉蘇女在結束這場博士論文答辯後，隨即輕鬆過關取得博士學位，而且顧男也已經安排好她的教職工作。不僅如此，網友更傳出顧男已和元配離婚，現在要把蘇女扶正。

因此消息傳開後，網友們紛紛封蘇女為「學術妲己」，就有網友評論：「學得好不如舔得好！」另外還有網友說：「讀過博士的都知道她發的這些文章意味著什麼」、「四川大學已熱搜，聽說她要過去了」、「感覺長得也不漂亮啊，果然人不可貌相，可能有過人之處。」

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