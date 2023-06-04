漢堡王這門市「拿麥當勞甜心卡」可以買A送B！網見手法驚：好聰明

▲漢堡王汐止大同店推出新活動。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



記者朱祖儀／綜合報導

麥當勞甜心卡有許多優惠，CP值非常高，但現在連漢堡王的餐點都可以買？近日有網友到新北一間漢堡王消費，結果發現現在竟推出，持「麥當勞甜心卡」到漢堡王也能買A送B的活動，忍不住驚呼「行銷部門真了得！」不少網友看到後，也紛紛表示、「老闆好聰明，直接省下做卡片的錢」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文表示，最近到漢堡王汐止大同店發現有新活動，「即日起至6/30，凡持麥當勞甜心卡，來漢堡王買A送B」。看到A區有四塊雞塊和大薯可選，B區則有可樂、冰綠茶、冰檸檬風味紅茶、激浪4款飲料，但提醒該活動僅限汐止大同店臨櫃使用，不得與其他優惠併用。他看到後忍不住驚呼「明著招攬生意，行銷部門真了得！」

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網友看到後紛紛笑說，「這招真的強」、「聰明欸，省卡片成本」、「1張卡可以用2家店，划算」、「一張甜心卡雙重享受」、「反向操作模式啟動」、「這樣甜心卡會熱賣」、「衝著激浪，我去麥當勞買張甜心卡」、「省了一筆發卡的費用...懂行銷」、「這兩家國外的廣告戰爭居然引來國內開打啦，這個好玩」、「這主意不錯，買一家的卡兩家都能用，請繼續下去」。

也有人猜測，可能是因為汐止站前的麥當勞結束營業，漢堡王想要藉此拉攏原本麥當勞的客源；還有人透露這已經不是漢堡王第一次槓上麥當勞，先前漢堡王也曾推出活動，只要顧客拿著麥當勞的優惠券，不論是紙本優惠券或是優惠截圖，餐點都可以打折，最多省下36元。