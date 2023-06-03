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元智藝設系畢業展「輻射源」　6／3濕地 Venue 展出

▲元智藝設系畢業展「輻射源」

▲譚文睿同學以工業設計作品《竹組》。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學第13屆藝術與設計學系108級畢業展「輻射源」，6月3日-7日於台北市濕地Venue展出。展覽分為藝術及設計兩大類別，共有28位同學參展。元智大學藝設系林楚卿主任表示，「輻射」在人們的固有概念中，通常具有感染、變異的負面意象，此次展出反其道而行，將輻射這種具有穿透性、能量巨大的精神性質，默默滲透於創作概念中。

在設計類別中，譚文睿同學的作品《竹組》發現到台灣擁有豐富的竹林資源，而竹子無法被簡單的加工使用，只有少數技術精湛的竹藝師傅會製作竹製品，但隨著時代的演進竹工藝也逐漸斷了傳承，導致大量的竹材被荒廢，因此製作出一種讓所有人都能簡單、系統化組構竹子的零件。

▲元智藝設系畢業展「輻射源」

▲林子洺同學的作品《巷仔樓，迺市場》。（圖／元智提供）

在舊市場改建中，林子洺同學的作品《巷仔樓，迺市場》以中壢新明市場為對象，研究與思考在台灣市場立體大樓化的風潮下，是否有更多不同或更符合需求的方法。給予中壢新明市場在這新時代的生存意義。

張祐勻在新媒體、互動藝術、虛擬實境的設計作品為《意識交匯》，透過觸感的引導進入沉浸式空間，觸感與影像的交融，將他們的意識與虛擬世界連結。作品將觸動觀眾內在的感知和想像力，在「意識交匯」中，虛實交融，創造出一種獨特而深刻的觸感體驗，超越現實界線。

▲元智藝設系畢業展「輻射源」

▲林琦絢的複合媒材裝置《日常的塑膠袋系列》。（圖／元智提供）

在藝術類別中，林琦絢的複合媒材裝置《日常的塑膠袋系列》，將不被注意的日常物品，透過尺度的放大改變觀看的角度，用幽默誇張的手法重新探討其功能、空間與塑形的可能性。

袁子璿的裝置作品《殼》，將生活中觀察到的廢棄物質「蛋殼」進行搜集與再造，轉化為一種新樣貌，並使用裝置的形式提供蛋在生命週期中的再次延續。

在行為藝術中，郭端儀的作品《受限的映像》，以人偶扮演的形式，帶著面具以及穿著人偶服，將不真實的形象滿足社交期望，逐漸失去自我的壯態。

林楚卿表示，元智藝設系不只培養學生藝術設計專業技能與創新思維實踐能力，更給予學生極大的自由而專業的創意空間，在過程中，學生不僅學習了藝術和設計的多元面向，更體會到實踐力量的價值。學生四年的扎實訓練和創新思維，將引領同學在各種藝術或設計領域的航行。

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關鍵字：

元智藝設系畢業展輻射源林楚卿

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