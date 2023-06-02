快訊／高雄也爆官員性騷擾！長官午休關門關電燈　她被摸胸崩潰

▲高雄市議員陳麗娜爆高雄官員性騷女下屬 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

綠色執政性騷擾醜聞又一樁！高雄市議員陳麗娜今（2）日下午陪同高市府一名受害女公務員家屬召開記者會，家屬指控市府局處官員午休時間性騷下屬，然而局處事後未有緊急保護措施、性平會處置不公，導致受害者2個月內度日如年，飽受煎熬。



針對此案，《ETtoday新聞雲》尚未取得高雄市政府相關局處的回應。

陳麗娜今天陪同受害者先生出面控訴，消防局政風室主任今年3月31日上班午休時，突然關門、關電燈，對受害女下屬摸胸，當受害者驚慌站起來時，更用下體碰觸她。然而事發後，政風處卻沒有立刻隔離辦公室保護受害女子，雖然消防局有組成性平會，但調查成員卻加入加害者長官好友，導致她事發後2個月度日如年，飽受煎熬。

▲高雄市議員陳麗娜爆高雄官員性騷女下屬 。（圖／記者賴文萱攝）

受害者先生表示，整個過程當中就是求助無門，太太在案發當下，基於自己公務人員身分不敢報案，但三不五時只要想到這件事，就會無來由哭泣。而且太太白天在辦公室上班時，還要遭受同儕議論、加害者主管的譏笑，回到家的情緒都是自己跟孩子在承受。

受害者先生說，他們都按照正常流程進行申訴，訴求很簡單就是要保護他老婆，但整個過程都讓他覺得心寒，而且申訴流程的冗長，他們已經等待了很久時間，真的很失望。

據了解，受害者3/31遭到性騷擾，4/11提出性騷擾申請書，消防局5/8才召開性騷擾調查會，此外，調查會出現成員不公問題，消防局直到5/30才詢問被害人是否要申請迴避。

受害者及家屬認為，市府性平會形同虛設，官官相護，調查公正性已經受到質疑，因此被害人已在5/30到警察局刑事告發政風主任，要循司法途徑爭公道。

陳麗娜指出，這件事雙方都是政風人員，政風是市府的督導單位，必須有最高的道德要求，如今政風主任性騷下屬，還想大事化小、粉飾太平，以後如何督導市府清廉市政？她要求陳其邁不要只會震怒，不要把性平辦當遮羞布，要求他勇敢公開真相，還當事人夫妻一個公道。