　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄也爆官員性騷擾！長官午休關門關電燈　她被摸胸崩潰

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議員陳麗娜爆高雄官員性騷女下屬 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

綠色執政性騷擾醜聞又一樁！高雄市議員陳麗娜今（2）日下午陪同高市府一名受害女公務員家屬召開記者會，家屬指控市府局處官員午休時間性騷下屬，然而局處事後未有緊急保護措施、性平會處置不公，導致受害者2個月內度日如年，飽受煎熬。

針對此案，《ETtoday新聞雲》尚未取得高雄市政府相關局處的回應。

陳麗娜今天陪同受害者先生出面控訴，消防局政風室主任今年3月31日上班午休時，突然關門、關電燈，對受害女下屬摸胸，當受害者驚慌站起來時，更用下體碰觸她。然而事發後，政風處卻沒有立刻隔離辦公室保護受害女子，雖然消防局有組成性平會，但調查成員卻加入加害者長官好友，導致她事發後2個月度日如年，飽受煎熬。

▲▼高雄市議員陳麗娜爆高雄官員性騷女下屬 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議員陳麗娜爆高雄官員性騷女下屬 。（圖／記者賴文萱攝）

受害者先生表示，整個過程當中就是求助無門，太太在案發當下，基於自己公務人員身分不敢報案，但三不五時只要想到這件事，就會無來由哭泣。而且太太白天在辦公室上班時，還要遭受同儕議論、加害者主管的譏笑，回到家的情緒都是自己跟孩子在承受。

受害者先生說，他們都按照正常流程進行申訴，訴求很簡單就是要保護他老婆，但整個過程都讓他覺得心寒，而且申訴流程的冗長，他們已經等待了很久時間，真的很失望。

據了解，受害者3/31遭到性騷擾，4/11提出性騷擾申請書，消防局5/8才召開性騷擾調查會，此外，調查會出現成員不公問題，消防局直到5/30才詢問被害人是否要申請迴避。

受害者及家屬認為，市府性平會形同虛設，官官相護，調查公正性已經受到質疑，因此被害人已在5/30到警察局刑事告發政風主任，要循司法途徑爭公道。

陳麗娜指出，這件事雙方都是政風人員，政風是市府的督導單位，必須有最高的道德要求，如今政風主任性騷下屬，還想大事化小、粉飾太平，以後如何督導市府清廉市政？她要求陳其邁不要只會震怒，不要把性平辦當遮羞布，要求他勇敢公開真相，還當事人夫妻一個公道。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
李千娜高三兒畢業了！　正面合照高又帥「根本姐弟」
快訊／掃射20多槍畫面曝光！水產店槍手下車狂開　屁股中彈打滾
女記者「硬訪大谷翔平」遭封殺！　TVBS道歉了
還有未爆彈！傳黨務幹部也涉性騷風波　民進黨：已請他離開、接受
快訊／高雄也爆官員性騷擾！長官關門關電燈　她被摸胸崩潰
快訊／投資失利...女子北市商旅墜落死亡
LINE全新功能！　「AI自拍」上線了
快訊／水產店遭步槍掃射！　連開20多槍
快訊／民進黨鞠躬致歉：啟動黨紀程序、立即移送法辦
瑞莎怒點名體操協會「抹黑者竟當裁判」！　選手被打低分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮鹽寮海灘玩水...浪襲落海「載沈載浮」　海巡大浪中成功救援

快訊／國道199K北上4車追撞　1駕駛流血受傷送醫...回堵8公里

掃射畫面曝光！台南水產店槍手「狂開20多發」　屁股中彈倒地打滾

台南「棉花糖妹妹」遭父打手累睡馬桶旁　社會局出手了

口罩國家隊林明進慘了！　陸製混MIT撈3407萬...衛福部提告求償

恐怖撞擊畫面曝！直行賓士撞飛女騎士　她頭部重創送醫

台鐵員工遭鐵條重擊！後腦爆血慘死　同事清潔劑滅證...繼續上班

快訊／高雄也爆官員性騷擾！長官午休關門關電燈　她被摸胸崩潰

女入住北市商旅...墜落後方空地　房內紙條曝光墜落原因

快訊／台南水產店爆槍擊！他持步槍「當街掃射20多發」　警3槍逮人

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

花蓮鹽寮海灘玩水...浪襲落海「載沈載浮」　海巡大浪中成功救援

快訊／國道199K北上4車追撞　1駕駛流血受傷送醫...回堵8公里

掃射畫面曝光！台南水產店槍手「狂開20多發」　屁股中彈倒地打滾

台南「棉花糖妹妹」遭父打手累睡馬桶旁　社會局出手了

口罩國家隊林明進慘了！　陸製混MIT撈3407萬...衛福部提告求償

恐怖撞擊畫面曝！直行賓士撞飛女騎士　她頭部重創送醫

台鐵員工遭鐵條重擊！後腦爆血慘死　同事清潔劑滅證...繼續上班

快訊／高雄也爆官員性騷擾！長官午休關門關電燈　她被摸胸崩潰

女入住北市商旅...墜落後方空地　房內紙條曝光墜落原因

快訊／台南水產店爆槍擊！他持步槍「當街掃射20多發」　警3槍逮人

還沒色色過！他見女友房間偷藏「保險套」痛哭　結局超展開

熱身時間被壓縮　薛茲爾質疑聯盟「太執著於投球計時器」

花蓮鹽寮海灘玩水...浪襲落海「載沈載浮」　海巡大浪中成功救援

秒飛峇里島選這！打卡淡水絕美水灣餐廳　海風下愜意享受異國料理

3款新刮刮樂「頭獎最高千萬」　總獎金飆破32億

日安玩美又遭盜用仿冒「升級版」　東森與吳宗憲嚴厲譴責怒喊告

左左右右國中畢業了！5年沒新作品「0偽裝現身校園」甜美近況照全被拍

歐洲將成無菸國！吸菸人口不到6%　合法賣「口含菸」是關鍵

侯陣營細數民進黨歧視爭議　批：賴清德若當選會漠視多少事？

掌握全球趨勢　莫氏醫美邀請國際講者與台醫師交流研討

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

百貨外牆吊籠繩索斷裂！3工人傾斜吊掛

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

連千毅北所編號9425　將移宜蘭監獄

撞違停聯結車　機車卡車底騎士亡

快訊／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

高虹安前助理控四叉貓跟騷　偵查結果曝

豐原百年餅店雪花齋暗夜起火　7人全數脫困

25歲男早餐店砍人　30萬交保笑著離開地檢

新北鬼河「死嬰仔窟」地點曝！　單日27起溺水

5億高中男墜樓懸案　律師今遞狀「2人婚姻無效」

高雄深夜驚傳疑兇殺！　台鐵員工「滿地血」倒臥亡

外雙溪15人同日溺斃奇案！　驚傳「景美七仙女」每年123返校

更多熱門

相關新聞

「輝哥」標案影片曝光！陸委會：之後無合作

「輝哥」標案影片曝光！陸委會：之後無合作

導演「輝哥」被指控性騷擾民進黨女性前黨工，並被爆料旗下公司曾接過陸委會一件48.5萬元的影片標案。陸委會2日公布「輝哥」旗下公司為標案所拍攝的影片，並強調標案為2016年的，性騷事件發生在2022年，相隔時間甚遠，兩者毫不相關。

民進黨再爆性騷擾吃案　林亮君怒：蔡沐霖、陳右豪出來面對！

民進黨再爆性騷擾吃案　林亮君怒：蔡沐霖、陳右豪出來面對！

蔡沐霖關臉書！遭起底「十指緊扣女黨工」　還嗆無償想幫忙的學生

蔡沐霖關臉書！遭起底「十指緊扣女黨工」　還嗆無償想幫忙的學生

叫小黃到家樓下「逼她陪喝」　前女黨工吐性騷內幕

叫小黃到家樓下「逼她陪喝」　前女黨工吐性騷內幕

民進黨又一女控受害　被性騷卻要道歉還遭霸凌到昏倒：有驚動到高層

民進黨又一女控受害　被性騷卻要道歉還遭霸凌到昏倒：有驚動到高層

關鍵字：

性騷擾高雄性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

女記者爆「攔住大谷翔平」硬訪1問題

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

6月「5大補貼」可申請！個人最高15萬　企業上限500萬

最悲傷菜餚！「母生前最後料理」她邊哭邊吃

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面