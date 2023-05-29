國道肇事一家三口路肩待援　母抱女遭貨車撞飛雙亡！駕駛代價曝

▲國道苗栗後龍段碰撞車禍，造成一對母女送醫不治。（圖／資料照，下同）

記者劉人豪／苗栗報導

林姓貨車駕駛貨車行駛國道三號北上121k附近時，未注意車前狀況，撞上停於路肩與外側車道間的BMW轎車後翻覆，波及站立在路肩的39歲孫姓女子與5歲女兒，母女2人送醫後不治，苗栗地方法院依過失致死，判林男有期徒刑7月，緩刑2年。

該起車禍事故發生於2021年8月7日，國道3號苗栗造橋121公里處外車道，一輛大貨車與BMW轎車發生碰撞事故，消防人員抵達現場時，貨車駕駛遭翻覆的貨車壓倒在地，BMW上一家3口父親張男受到擦挫傷，而39歲母親則抱著5歲女兒被撞飛在車尾附近的路肩車道上，母女2人送醫後宣告不治。





判決書指出，林男未充分注意車前狀況，適同向車道前方有張男駕駛車輛超速行駛失控撞擊外側護欄後，停於路肩與外側車道間，亦疏未顯示危險警告燈光並設置車輛故障標誌，導致林男閃避不及，撞擊BMW後翻覆，波及站立在路肩孫女及女兒，母女2人送醫後宣告不治。

法院審酌，林男於審理時坦承犯行，並已於審理中與張男成立調解，苗栗地方法院依過失致死，判林男有期徒刑7月，緩刑2年，並應履行調解內容共給付張男550萬。案件仍可上訴。